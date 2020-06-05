Рецепт: шоколадный торт без муки

Ингредиенты (на 100 граммовую порцию)
Шоколад – 38 граммов
Масло сливочное – 11 граммов
Сироп глюкозы – 4 грамма
Яйцо
Сахарная пудра – 7 граммов
Способ приготовления
Шаг 1
Шоколад растопить, добавить глюкозу.
Шаг 2
Масло взбить с сахаром, добавить яйца, добавить шоколад.
Шаг 3
Поставить в духовку и выпекать на 160 градусах до готовности 15-20 минут. Тесто должно остаться чуть влажным.
Сложный вариант: тесто половину вылить в форму, отпекать 10 минут, вытащить. Залить остальное тесто, выпекать до готовности, но верхний слой должен остаться чуть влажным.
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