Рецепт: шоколадный торт без муки

Кулинарные эксперимента на карантине для многих уже закончились лишними сантиметрами на талии и дополнительными килограммами на весах. Шеф-повар ресторана KUZNYAHOUSE Руслан Закиров предлагает баловать себя облегченными десертами. Например, без муки.



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