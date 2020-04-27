Как выработать эмоциональный иммунитет во время изоляции

Сейчас, когда большинство людей вынужденно находятся дома, очень важно оставаться в ресурсе. Но как это сделать? Рекомендациями делится психолог, коуч, эксперт в области самопознания Екатерина Величкина.
Для того чтобы вернуть состояние душевного покоя, обрести силы и мотивацию, наладить отношения с окружающим миром – и, в первую очередь, с самим собой коуч предлагает воспользоваться техниками из курса "Самоизоляция с пользой".
Способ 1. Разграничьте свое время
В период карантина особенно важно поддерживать баланс между всеми сферами своей жизни. Мы же очень часто полностью погружаемся в работу или, наоборот, поддаемся лени. Чтобы вернуться в ресурсное состояние, необходимо научиться правильно разграничивать свое время.
Начертите круг на листе бумаги и разделить его на несколько равных секторов. В каждом секторе пропишите занятия, которые для вас актуальны:
- сон и отдых;
- время для себя (медитация, чтение книги, спорт, саморазвитие);
- дети;
- работа;
- домашние дела;
- обучение.
И вот перед вами уже лежит готовый план того, чем необходимо ежедневно заниматься. Проанализируйте, как строится ваш день сейчас, а потом составьте новый шаблон, где все дела сбалансированы – и начните следовать ему.
Когда вы научитесь правильно распределять время, никуда не спешить и при этом не откладывать дела "на потом", вы сразу почувствуете прилив энергии и положительных эмоций.
Способ 2. Работа с негативом
Чтобы укрепить эмоциональный иммунитет, нужно уметь справляться со своими негативными чувствами. Разрешите себе ощущать весь спектр эмоций! Это нормально – испытывать переживания, тревогу, уныние или стресс: так проявляется защитная реакция мозга на происходящее.
Проработайте свои страхи. Выпишите их на лист бумаги, и к каждому добавьте позитивное утверждение. К примеру, у вас отмечен "страх неизвестности". В графе напротив напишите: "Я знаю, что в моем мире все будет хорошо". Проделайте упражнение с каждым пунктом в списке.
Способ 3. Дневник эмоций
Все, что вам нужно, – это красивый блокнот и ручка, а также пару минут времени, которые вы подарите себе для того, чтобы стать эмоционально спокойнее и счастливее.
Проснувшись утром и не вставая с постели, выпишите все мысли, эмоции и ощущения, которые возникают в вашей голове. Далее занимайтесь обычными повседневными делами, и как только испытываете какие-то отрицательные чувства – доставайте дневник. К примеру, разозлились на партнера – сразу опишите свои эмоции, полный спектр: где вы их чувствуете в теле, какие мысли сейчас возникают по поводу ситуации, какие действия вы хотите совершить и как будете с этим справляться. Делайте это упражнение минимум три раза в день в одно и то же время, чтобы выработать привычку. И постепенно вы поймете, что начали реагировать на проблемные ситуации по-другому.
Способ 4. Стороннее наблюдение
Практикуйте наблюдение за происходящим со стороны, не включаясь в само событие и не давая ему оценку. Так, будто вы смотрите кино, где главную роль исполняет ваш оппонент.
Научившись распознавать истинную суть эмоций другого человека, вы начнете иначе относиться к тому, что творится вокруг. Ведь очень часто мы забываем о том, что окружающие преследуют позитивную цель в любом своем действии и поступке – какими бы плохими, на наш взгляд, они не казались. Просто у всех людей разные картины мира. Научитесь быть не только художником своей галереи.
Способ 5. Источник происходящего
Заключительный способ для укрепления эмоционального иммунитета – это найти источник всего происходящего.
У любого события в вашей жизни есть начало, и это начало – вы. Поэтому, если чувствуете усталость, нежелание двигаться вперед, отсутствие мотивации, уныние – задайте себе вопрос: "Откуда это пришло? Для чего мне это?". И начните мысленно давать себе ответы, постепенно раскручивая цепочку в поисках первопричины. И поверьте, очень скоро вы поймете, что все это – игра вашего разума. Но ведь в игре всегда есть победитель и проигравший. Так какую сторону вы выбираете?
Используя эти простые способы, вы всего за несколько дней сможете повысить уровень своего эмоционального иммунитета, стать успешнее и счастливее. И самое главное – научитесь понимать и принимать себя!
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