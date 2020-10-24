Куда сходить в Москве: афиша на неделю

Выставки, перформансы, концерты, театры – ближайшие дни в Москве будут наполнены интересными событиями. О самых интересных мероприятиях – читайте в традиционном обзоре "Дни.ру".



ТЕАТР

Московский театр "Школа современной пьесы" представляет спектакль по пьесе Ольге Погодиной-Кузминой "Толстого нет". Ясная Поляна, 1910 год. 82-летнему Льву Николаевичу Толстому жить остается считанные месяцы. В усадьбе собирается вся семья – во главе с Софьей Андреевной. Семейная драма, разыгрывающаяся в графском имении, стала основой сюжета пьесы. Ольга Погодина-Кузмина создавала ее на базе подлинных документов – мемуаров, писем, дневников. Молодой режиссер Александр Созонов принес в театр эту пьесу с расчетом на конкретную актрису: Ирину Алферову. И, конечно, именно она стала тем центром, вокруг которого разворачивается действие, отношения между героями, сюжет. Вместе с художником Лилией Хисматуллиной режиссер не просто использовал особенности интерьеров зала "Эрмитаж", но и превратил помещение театра в одного из полноправных участников драмы. Позолоченные стены, украшенные лепниной и зеркалами, то светятся волшебным светом, то покрываются плесенью, то охватываются пламенем пожара. Нестандартное решение пространства позволяет зрителям ощутить себя в центре событий – в жизни несчастливой семьи.

29 октября, "Школа современной пьесы".



На Малой сцене МХАТ им. М. Горького состоится премьера спектакля "У премьер-министра мало друзей". Цельная и по-настоящему мощная историческая фигура Петра Столыпина, история его жизни, на которую покушались 11 раз, не раз привлекала внимание писателей, кинематографистов, театральных деятелей. Государственный деятель, непозволительно прогрессивный для одних, для других – опасный реакционер, умевший не нравиться практически всем, ноне отступивший от своих убеждений. И если среди политиков и историков до сих пор нет однозначного мнения о Петре Столыпине, то создатели спектакля "У премьер-министра мало друзей" определились четко: "Нам в наше время не хватает такого героя". Биография Петра Столыпина, вышедшая в серии "Жизнь замечательных людей" в2014 году, стала настоящим бестселлером. Пьесу по мотивам книги –специально для Московского художественного академического театра им.М. Горького – Святослав Рыбас написал совместно с дочерью Екатериной. Среди действующих лиц – премьер-министр, царь, царица, министры, террористы. Это живые люди в жерновах истории. Чеховский "вишневый сад" последних времен.

30 и 31 октября, МХАТ им. М. Горького.

В Черной комнате РАМТ идут премьерные показы спектакля Екатерины Половцевой "Лысая певица" по абсурдистской пьесе франко-румынского драматурга Эжена Ионеско. Если взглянуть на сюжет Эжена Ионеско всерьез, то он довольно печален: муж и жена не могут вспомнить друг друга; спят под одним одеялом – и не узнают друг друга. Благо, рядом их общая дочка с разноцветными глазами – то есть не перепутаешь с другими детьми. И только через нее супруги вспоминают о своем родстве. Или семья, в которой с виду все идеально – загородный дом, трое детей, безукоризненно организованный быт – а говорить друг с другом не о чем. Не правда ли, похоже на многие семейные пары, в которых мужчина и женщина уже и не помнят, зачем поженились когда-то; уже и не знают, зачем остаются вместе теперь?

26 октября, РАМТ.

ВЫСТАВКА

Пионер Digital Art Ольга Озерская примет участие в международной выставке-ярмарке ультрасовременного цифрового искусства и дизайна Disartive. Здесь будут представлены работы цифровых художников, участников традиционного арт-рынка, созданные с использованием цифровых технологий и работы художников, дизайнеров, новаторов. Ольга Озерская – постоянный участник мировых ярмарок современного искусства. А в Москве она представит видеоарт REVOLUTION NOT EVOLUTION, который будет одновременно показан на двух континентах – в Москве и в Нью-Йорке совместно с галлерей Visioner.art. "Сегодня на 3D принтерах печатаются скульптуры и арт-объекты, картины создаются на телефонах и айпадах и печатаются на высокотехнологичных принтерах, имеющих больше цветов, чем может различить человеческий глаз. Фотография, принты художников, VR, видеоарт, световые и аудио-инсталляции – все это делает искусство более доступным", – говорит Ольга Озерская.

С 26 по 30 октября, ARENA SPACE, "Националь" и другие площадки.



Центр Вознесенского при участии Института современного искусства "БАЗА" представляет Специальный проект VII Московской международной биеннале молодого искусства "Закрытая рыбная выставка. Реконструкция". Это реконструкция молодыми художниками одного из ключевых событий в истории московского концептуализма – "Закрытой рыбной выставки" Игоря Макаревича и Елены Елагиной, отмечающих в этом году 30-летие совместной деятельности. Проект посвящен художественному анализу исторического и эстетического контекста выставки Елагиной и Макаревича, в 1990 году представивших в загородном музее "МАНИ" (Московского Архива Нового Искусства) постмодернистскую реконструкцию соцреалистической астраханской "Закрытой выставки" 1935 года, объединившей в свою очередь работы советских художников на тему рыбной промышленности.

До 22 ноября, Центр Вознесенского.

МУЗЫКА

Известный джазовый пианист-виртуоз Олег Аккуратов представляет программу песен о войне "В память о Победе…".Концерт будет сопровождаться видеорядом – картинами эбру (древняя восточная техника создания изображения на поверхности воды с помощью красок, кисти и шила) В 2018 году Олег Аккуратов выиграл престижную награду на конкурсе имени Сары Воэн в США. Но в России имя одаренного мальчика из Армавирской специализированной музыкальной школы для слепых и слабовидящих детей стало известно благодаря Людмиле Гурченко. Плененная его талантом выдающаяся актриса часто приглашала Олега играть в своих концертах, с удовольствием пела с ним. В 2013 году Олег Аккуратов стал настоящей сенсацией фестиваля Игоря Бутмана "Триумф Джаза" и с тех пор постоянно сотрудничает с Московским джазовым оркестром и Квартетом Игоря Бутмана. В концерте прозвучат сочинения Шостаковича, Прокофьева, а также песни из всенародно любимых советских фильмов о войне: "Первый эшелон", "Два бойца", "Небесный тихоход", "В бой идут одни старики" и других.

29 октября, зал "Зарядье".



МУЗЕЙ

В Доме-музее М.Н. Ермоловой пройдет выставка, приуроченная к 157-летию со дня рождения выдающегося художника Александра Головина (1863–1930). Экспозиция предлагает посетителям поразмышлять о судьбе испанских героинь в русском театре XX – начала XXI в. на материале театральных эскизов и "переоткрыть" для себя Испанию в этом путешествии. Зрители выставки смогут зайти "в гости на чай к Дульсинее Тобосской", отправившись в путешествие по эпохам: оказаться в испанском доме рубежа XVI – XVII вв., в Большом и Мариинском театрах начала XX века, и, наконец, в творческих мастерских современных российских художников, которые создавали образы испанских героинь совсем недавно. Кроме эскизов Головина к "Кармен", "Дон Кихоту", "Дон Жуану" на выставке можно увидеть работы К. Коровина, П. Кончаловского, Ф. Федоровского, а также современных театральных художников: Виктории Поповой, Владимира Арефьева, Ольги Золотухиной, Юрия Шлыкова, Алисы Якиманской и многих других.

До 29 ноября, Дом-музей М.Н. Ермоловой.



КОНЦЕРТ

Национальный музыкальный телеканал "МУЗ-ТВ" продолжает серию собственных живых концертов хитмейкеров и фрешменов – "LIVE В КАЙФ". В воскресенье, 25 октября, состоится премьера сольного выступления артистки без комплексов, яркой, эпатажной и талантливой Лолиты. В трек-лист "LIVE В КАЙФ" вошли песни, запавшие в души фанатов с самыми разными музыкальными предпочтениями. "Пошлю его на...", "Шампанское", "На Титанике", и именно на этом концерте артистка впервые вживую исполнит новый трек – какой именно – зрители узнают в эфире телеканала. "Короновирус нас всех подвиг к телевизионным форматам, и они стали более потребляемые и востребованные. – говорит Лолита. – Наконец-то артисты получают столько эфиров сколько всегда хотели! Обычно сольные концерты не так часто показывают в эфирах, а сейчас зритель сможет составить полное впечатление обо всех артистах – не одна песня в ротации, а большое сольное выступление – весь набор красок, кто на что способен. Но к сожалению, короновирус внес изменения и в нашу программу, сегодня мы выступаем в составе трех музыкантов, клавишник находится в режиме самоизоляции. Он на карантине и не имеет право выйти из дома – первый концерт в жизни записываем без него. Мы экстренно сделали клавишный плэйбек, поэтому часть вещей, где без него совсем нельзя, пойдет в таком формате. А где-то будет мандолина, гитара и бас – я, ритм-гитара и бас-гитара. Настоящий рок-н-ролл!"

25 октября в 19:45, МУЗ-ТВ

КИНО

В прокат выходит картина Жан-Поля Саломе "Крестная мама. Она рассказывает о переводчице с арабского, работающей в отделе полиции по борьбе с наркотиками. Однажды ей становится известно о крупной партии наркотиков, а соблазн изменить жизнь слишком велик. И вот она превращается в "Крестную" Маму, которая строит свою империю, и теперь вся полиция охотится за ней. Главную роль в картине сыграла звезда французского кино Изабель Юппер - обладательница кубка Вольпи за лучшую женскую роль в фильмах "Женское дело" и "Церемония", а также двукратный лауреат премии "Сезар", лауреат "Золотого глобуса" и номинант на премию "Оскар" в категории "Лучшая женская роль".

С 29 октября.