3 психологические причины набора веса
Системный семейный психотерапевт Лариса Ситникова по просьбе "Дни.ру" выделила самые частые причины набора веса.
Есть люди, которые при переживаниях не могут смотреть на еду, но чаще встречаются те, кто свои стрессы заедают, восполняя отрицательные эмоции и внутреннюю пустоту чем-нибудь вкусненьким.
Людям, которые относятся к первой категории, следует заставлять себя есть, даже если совершенно нет аппетита. В противном случае, когда стресс закончится, организм обязательно восполнит нехватку необходимых калорий, а чаще даже больше, чем надо. Тем же, кто относится ко второй категории, приходится еще хуже, ведь остановиться есть сложнее, чем заставить себя что-то положить в рот. Выход только один: необходимо четко регламентировать количество приемов пищи и определить периодичность потребляемого.
Не секрет, что многие проблемы родом из детства и семьи. Те, кого чаще ругали и наказывали родители, в чьи способности не верили близкие, кому прививали постоянное чувство вины, гораздо больше подвержены стрессам и депрессиям. И, как следствие, лишний вес у таких людей встречается гораздо чаще.
Наказание и отвержение – две вещи, которые играют большую роль в процессе запуска человека в жизнь и за принятие себя. Постоянное чувство вины и неудовлетворенность собой порождает непринятие себя и своего тела. А также рождают еще одну проблему – слабую идентификацию себя в обществе и нежелание развиваться.
Замечали ли вы когда-нибудь, что среди людей с активной жизненной позицией практически нет толстых людей. Они часто путешествуют, всегда чем-то интересуются, следят за новинками, происходящими в мире, много читают, любят спорт. У людей, которых устраивает существующее положение дел, отсутствует желание развиваться и что-то делать, напротив, происходит процесс застоя, и человек начинает набирать лишний вес.
Исправлять всегда тяжелее, чем делать правильно с самого начала. Худеть – это всегда тяжкий труд, сильное желание и железная сила воли. Иногда умение отказать себе и не поддаться искушению. Часто, таких качеств у желающего похудеть оказывается недостаточно: человек просто не способен чувствовать и контролировать свое тело. А отсутствие результатов еще больше отдаляет от намеченной цели.
Что означают лишние килограммы в разных частях тела
Живот – обиды на родных/друзей/коллег (именно отсюда я его/ее "не перевариваю");
Таз – проблемы сексуального характера. Отсутствие или подавление сексуальной близости;
Голень – отсутствие развития, застоя в жизни.
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