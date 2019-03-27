Фразы, которые нужно говорить себе каждый день

Наши мысли материальны, они имеют куда большее значение, чем мы обычно предполагаем, Мыслями мы можем менять нашу реальность. Чтобы наполнить жизнь яркими красками и счастьем, достаточно начать с повторения себе ежедневно нескольких "волшебных фраз".

Это работает как для женщин, так и для мужчин. Но свои примеры в этот раз я сформулировала именно для женщин, так как представительницам прекрасного пола более свойственно частое погружение в свой внутренний мир.

Я ценна. Я важна. Я любима.

У меня получится. Все, что мне нужно, приходит ко мне легко.

Я всегда найду нужное решение и оно будет оптимальным.

На сессиях я много времени посвящаю идее о том, что наши мысли – это инструменты для конструирования нашей реальности. Вспомните историю Сотворения Мира: "Вначале было Слово". Словом Творец создал все Сущее. И нас тоже, как Собственное подобие. То есть от нас ожидается, что мы сотворим свой мир таким, каким мы его хотим видеть. Давайте же возьмем на себя ответственность за свой счастливой мир, радостные обстоятельства жизни и приятные взаимодействия.

Причины наших страданий – не обстоятельства, причины наших бед – наши мысли и слова, которые мы неосторожно бросаем, прокручиваем в себе, неосознанно высказываем. Мат – энергетически тяжелые слова, несущие разрушение на тонком плане. Слова неуверенности и сомнений также жестко разрушают наши планы. Сплетни и оскорбления осложняют нашу карму и путь к счастью.

Если мы точно знаем, чего хотим достичь и чего не хотим, если мы принимаем свою ответственность, что именно от нас самих зависит счастье, то мы вправе и в силе создавать свой мир, свои обстоятельства жизни светлыми, легкими, обходя неприятности и беды.

Все события сначала происходят в наших мыслях, а потом реализуются в материальном плане, становясь событиями и обстоятельствами. И наши возможности ограничены только лишь представлением о них.

Давайте ежедневно напоминать себе об этом "волшебными фразами", медитациями, мечтами и действиями.