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Рецепт брауни для влюбленных с соусом "табаско"

Фото: pixabay.com
Давно известно, что пряности и острые специи способны возбуждать чувственность, усиливая влечение, а сладости – настраивать на романтический лад. В честь Дня святого Валентина "Дни.ру" предлагают попробовать "взрывоопасный" десерт – брауни с острым соусом "табаско", благодаря которому чувства наверняка разгорятся с новой силой.
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Вам понадобится: 10 столовых ложек сливочного масла, чашка сахара, 3/4 чашки какао-пудры, 1/2 чашки измельченного горького шоколада, 1 чайная ложка соли, 1 чайная ложка экстракта ванили, 1/2 чайной ложки корицы, 2 чайных ложки соуса Tabasco, 2 яйца, 1/2 чашки пшеничной муки.

Способ приготовления

В посуде с толстым дном соединить масло, сахар, какао и шоколад. Помешивая, подогревать на медленном огне, пока масло и шоколад полностью не растают. Добавить соль, ваниль и соус Tabasco. Дать остыть, затем вбить в смесь яйца. Вмешать муку и корицу.

Смесь залить в форму для выпекания, покрытую бумагой, и выпекать около 20-25 минут при 170°. Охладить. 

14 февраля 2019, 11:50

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