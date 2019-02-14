Рецепт брауни для влюбленных с соусом "табаско"
Вам понадобится: 10 столовых ложек сливочного масла, чашка сахара, 3/4 чашки какао-пудры, 1/2 чашки измельченного горького шоколада, 1 чайная ложка соли, 1 чайная ложка экстракта ванили, 1/2 чайной ложки корицы, 2 чайных ложки соуса Tabasco, 2 яйца, 1/2 чашки пшеничной муки.
Способ приготовления
В посуде с толстым дном соединить масло, сахар, какао и шоколад. Помешивая, подогревать на медленном огне, пока масло и шоколад полностью не растают. Добавить соль, ваниль и соус Tabasco. Дать остыть, затем вбить в смесь яйца. Вмешать муку и корицу.
Смесь залить в форму для выпекания, покрытую бумагой, и выпекать около 20-25 минут при 170°. Охладить.
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