Рецепт брауни для влюбленных с соусом "табаско"

Давно известно, что пряности и острые специи способны возбуждать чувственность, усиливая влечение, а сладости – настраивать на романтический лад. В честь Дня святого Валентина "Дни.ру" предлагают попробовать "взрывоопасный" десерт – брауни с острым соусом "табаско", благодаря которому чувства наверняка разгорятся с новой силой.

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