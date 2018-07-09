Туристам разрешили воровать в гостиницах

Сотрудники отелей рассказали, какие вещи разрешается или запрещается уносить отдыхающим из номеров. В некоторых гостиницах постояльцы могут забирать даже зонтики.

В списке таких предметов оказались различные бутылочки с косметическими средствами (шампуни, гели для душа, кремы) и похожие туалетные принадлежности, а также одноразовые тапочки. Оставлять на память об отеле можно и более дорогие вещи.

По словам консьержа британской гостиницы Brown’s Hotel Дэвида Янга, у них посетителей не будут штрафовать за украденный зонтик. Он считает, что это – отличный маркетинговый ход. Но такое отношение к собственности отелей одобряют далеко не все их владельцы, передает Daily Mail. Также гости Brown’s Hotel могут взять из номера брендированные блокноты и ручки, так как это также помогает рекламе отеля.

Разумеется, есть предметы, за кражу которых туриста могут арестовать. В список запрещенного к выносу из гостиниц вошли, в частности, подушки. Кроме того, воровать из номера нельзя Библию, батарейки от пульта, туалетную бумагу и халаты.

Резонансный случай воровства из отеля произошел в мае в пятизвездочном отеле в турецком городе Кемер. Там поймали российских туристов, пытавшихся вывезти различные предметы. Сотрудники гостиницы извлекли из чемоданов россиян рулоны туалетной бумаги, полотенца, тапки, мыло, чай в пакетиках, сумку с фруктами и множество тарелок.