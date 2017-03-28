Украинский турист украл из отеля в Египте кран от биде

В багаже туриста из Украины нашли множество мелких предметов, украденных из отеля в Египте, где он отдыхал. Судя по всему, воришку поймали с поличным сотрудники гостиницы.

Инцидент стал общеизвестным благодаря публикации фото с награбленным в Сети. Снимок разместил на своей странице в Facebook пользователь Дмитрий Виноградов из Киева. "Короче, есть грехи пострашнее, чем клянчить скидки у турагентов", – прокомментировал он свое фото.

Уезжая с отдыха, украинец-клептоман прихватил с множество мелких вещей. Среди них – туалетная бумага, мыло, шампуни, полотенца, столовые приборы, посуда, кран от биде, лампы и даже фрукты.

Снимок быстро стал популярным. Пользователи Сети осудили туриста. "Ну как же стыдно… когда народ уже начнет жить по-человечески?? Правительство хаят, а сами?? Надо начинать с себя, тогда и в стране порядок будет!", "Надо для таких туристов делать свой сайт, чтобы ни одно агентство, уважающее себя и свою нацию, не позорилось и отказывало бы таким в обслуживании", – написали они.

Однако не только люди отличаются жадностью и тягой присвоить чужое. Как писали Dni.Ru, несколько лет назад британская туристка Лиззи Вейр, отдыхавшая вместе с другом на индонезийском острове Бали, пострадала от макак.

Пара отправилась в тропический лес, чтобы посмотреть храмы диких обезьян. Там на 23-летнюю девушку напали две длиннохвостые макаки и отобрали у нее камеру.