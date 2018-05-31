Красавица-жена Клуни обставила Миддлтон на королевской свадьбе
Гарри и Меган пригласили на торжество не более 600 человек. Из знаменитостей на церемонии присутствовали американская телеведущая Опра Уинфри, футболист Дэвид Бекхэм с супругой Викторией, актер Джордж Клуни с женой Амаль, британский актер Идрис Эльба с невестой Сабриной Даур.
Быстрее освоиться в британской действительности новоиспеченной герцогине Сассекской поможет ее подруга Амаль. Супруга Джорджа Клуни – британка ливанского происхождения, известный юрист – едва не затмила красотой саму невесту. Стоимость ее наряда подсчитали настырные журналисты издания PageSix.
Надо отметить, что члены королевской семьи оделись на свадьбу принца Гарри весьма скромно. К примеру, наряд супруги принца Уильяма, герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон, оценили примерно в 10,5 тысячи долларов. Ее сестра Пиппа потратила на свой выходной гардероб и того меньше – около четырех тысяч.
А вот Джордж Клуни не поскупился и выдал на расходы красавице-жене около полумиллиона долларов. На комплект из эксклюзивного желтого платья Stella McCartney, шляпки Stephen Jones и босоножек Gianvito Rossi ушло всего около 1% от всей суммы. Остальные 99% – на сережки Lorraine Schwartz. Они как раз и стоят 500 тысяч долларов. Всего же, по подсчетам наблюдателей, на наряд Амаль Клуни было потрачено как минимум 501 тысяча 135 долларов – приблизительно 31 миллион рублей, передает Пятый канал.
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