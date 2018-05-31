Красавица-жена Клуни обставила Миддлтон на королевской свадьбе

Свадьба британского принца Гарри и Меган Маркл привлекла внимание не только самим действом, но и списком гостей. На торжество, состоявшееся 19 мая, съехались как особы королевской крови, так и голливудские знаменитости. Наряды дам обошлись их мужьям в целое состояние, а всех затмили супруги Клуни.

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