Бывшая подружка принца Гарри опозорилась на его свадьбе

Пользователи Сети продолжают перемывать косточки гостям свадьбы принца Гарри и Меган Маркл, благо список приглашенных позволяет воображению разгуляться. В частности, критики обратили внимание на наряд Пиппы Миддлтон, с которой жениху ранее приписывали роман.

Слухи о том, что принц Гарри и сестра Кейт Миддлтон Пиппа связаны несколько большим, чем просто приятельскими отношениями, стали появляться еще в 2011 году. Их часто замечали вместе в кафе и других заведениях. А в 2015 году, когда и Гарри и Пиппа разорвали свои прошлые отношения, все Британия замерла в ожидании сенсационного заявления. Его так и не последовало.

Одни утверждают, что пара не смогла официально объявить о своих отношениях из-за внешних обстоятельств. Другие уверены, что изначально принц Гарри и Пиппа Миддлтон были просто друзьями. Как бы то ни было, младший брат Уильяма выбрал себе в спутницы жизни бывшую актрису и модель Меган Маркл и о тесном общении с другими дамами ему пришлось забыть.

Однако Пиппа, несмотря на слухи о том, что Меган Маркл не хочет видеть ее на своей свадьбе, все же пришла на церемонию. Пользователи Сети обратили внимание на ее наряд. Изящное легкое платье, украшенное цветочным узором, напомнило критикам расцветку популярной на Западе марки охлажденного чая. Своим открытием поделилась в Twitter сотрудница The Daily Beast Сара Роджерс.

Pippa's dress looks like the Arizona iced tea can #RoyalWedding pic.twitter.com/pZCHVqNXYD — Sarah Rogers (@sarahnrogers) 19 мая 2018 г.

Оказалось, что при должной фантазии подобный позор можно приписать и другим гостям церемонии. В частности, пользователи Сети сравнили жену актера Джорджа Клуни Амаль, которая пришла на свадьбу в ярко желтом платье, с банкой ананасового напитка. Более того, коктейль от той же марки, но уже со вкусом лайма, идеально бы подошел для описания цвета наряда Елизаветы II, решили в Сети. От сетевых шутников досталось даже священнику, проводившему церемонию.

Отметим, на свадьбе принца Гарри присутствовала также его бывшая девушка Челси Дейви. Ее обсмеяли в Сети за забавное выражение лица. По мнению пользователей Twitter, именно так выглядит девушка, когда понимает, что это она могла быть на месте Меган Маркл. Кадр успел стать своеобразным мемом.