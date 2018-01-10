Россиянки рассказали о сексе с женатыми

Наши соотечественницы рассказали о том, что их привлекает в женатых мужчинах. Согласно результатам опроса, почти каждая вторая респондентка имела опыт подобных отношений.

У 21% опрошенных такое случалось периодически, а у 27% лишь однажды. У 44% подобного никогда не было, причем с возрастом данный процент закономерно уменьшался. Этот показатель зависел от половой активности. Большинство любительниц женатых мужчин имели секс не чаще раза в месяц. А вот у 63% из тех, кто занимался им пять и более раз в неделю, романов с женатыми никогда не случалось.

Также исследователи попытались выяснить, чем женатый мужчина лучше холостого. Две трети женщин выбрали вариант "ничем не лучше" (67%). Для 13% опрошенных женатый лучше из-за отсутствия обязательств, 8% считают, что мужчины в браке лучше следят за своим здоровьем. Остальные полагают, что раз кто-­то вышел за него замуж, значит, чем-­то он точно лучше других, сообщает тренинг-центр "СЕКС.РФ".

Кроме того, 47% респонденток считают, что от отношений на стороне никто не застрахован, и женщины просто иногда влюбляются в женатых мужчин. Для 15% отношения с женатым – поиск приключений и новых ощущений. По 14% набрали варианты "мужчина просто приходит и уходит, никто ничего не должен" и "не нужно ему готовить и за ним убирать". А 10% опрошенных полагают, что с "женатиком" секс всегда будет качественным и страстным.

В свою очередь 31% женщин ответили, что женатых мужчин на отношения на стороне толкает недостаток теплоты и понимания в семейных отношениях; 28% – что мужчинам недостает секса в семейных отношениях. По версии 24% анкетируемых, мужчинами движет жажда острых ощущений и приключений. Остальные считают, что такова природа мужчин.

В целом большинство женщин (68%) не осуждают подобные отношения и считают, что такое может случиться с каждой. 18% опрошенных сочувствуют женщинам, состоящим в отношениях с женатым, и только 11% их осуждают.