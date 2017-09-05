Тренер Чайковская рассказала о разводе из-за тяжелой работы

Дети и внуки отказались продолжать династию. Фигурного катания в их жизни и так было слишком много.

Елена Чайковская – выдающийся тренер по фигурному катанию и танцам на льду, хореограф-постановщик и создатель уникальных шоу. Первыми титулованными спортсменами, которые воспитывались у нее, стали Людмила Пахомова и Александр Горшков. Вместе с наставником они выработали русский стиль ледовых танцев, а в 1976 году заняли высшую ступеньку пьедестала, став олимпийскими чемпионами. На первенствах мира подопечные Чайковской завоевали 11 золотых медалей (второе место из всех тренеров в истории фигурного катания). Кстати, легендарная Татьяна Тарасова – тоже ее ученица.

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А вот дети и внуки Елены Анатольевны и слышать не желают о продолжении спортивной династии. "Они не хотят иметь дело с фигурным катанием, – вздохнула тренер. – Возможно, потому, что его всегда было и так слишком много в нашем доме. Сын катался вместе с моими учениками, когда они готовились к соревнованиям, но принципиально с клюшкой – только бы это не было похоже на фигурное катание".

"Старшему внуку 30 лет. Он окончил Московский гуманитарный университет, занимается пиаром, работает у меня пресс-секретарем, – продолжила Чайковская. – А еще одна моя гордость – внучка Вика поступила в МГИМО на факультет международной журналистики. Так что у нас в роду две линии – спортивная и журналистика".

Рассказала Чайковская и о быте. "Я очень старалась охранять семью, очень этим дорожу. Многие тренеры разводились. И действительно непросто, ведь приходится работать с семи утра до десяти вечера – ты практически дома не бываешь", – цитирует тренера журнал "Караван историй. Коллекция".