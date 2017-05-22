Тарасова резко осадила Ягудина

Легендарный тренер прикрикнула на своего воспитанника. И попросила не перебивать ее.

После того как на разных каналах стали множиться пропагандирующие фигурное катание проекты, интерес к этому виду спорта возрос. В "Звездах на льду", "Льду и пламени" и прочих "Ледниковых периодах", наверное, поучаствовали уже все спортсмены и артисты. Казалось бы, удивить нечем... А вот детей на льду еще не было.

Соревноваться в акселях, тулупах, сальховах и прочих риттбергерах теперь будут юные спортсмены. Участников грандиозного проекта "Дети на льду. Звезды", который покажут на каналах "МАТЧ-ТВ" и "ВСЕ-ТВ", искали в семи российских регионах, отсмотрев более полутысячи претендентов. В Москву на тренировки перед большим полуфиналом пригласили 21 девочку и 21 мальчика.

Во дворце спорта "Крылья Советов" проходят репетиции съемок этого шоу, организованного при поддержке Федерации фигурного катания на коньках России. Побывал там и корреспондент Dni.Ru. В жюри – легендарная Татьяна Тарасова, воспитавшая множество олимпийских чемпионов. Ведущий – ее ученик, олимпийский чемпион Алексей Ягудин. Он приглашал на лед восьмилетних спортсменов из Белгорода, Иркутска, Петербурга… Но стоило объявить участника из Первоуральска, как Татьяна Анатольевна оживилась.

"Сколько связано у меня с этим городом! – начала ностальгировать Тарасова. – Я по несколько месяцев в году проводила там на сборах. Как сейчас помню: гостиница "Чусовая", набережная реки Чусовая, стадион, продукты, которые в этот город никогда не завозились, рынок, куда я ходила каждое утро в надежда хоть что-то купить..."

Алексей попытался прервать эти рассказы про дела давно минувших дней и попросил поговорить о только что выступившем мальчике: "Татьяна Анатольевна, давайте вернемся в день сегодняшний и оценим юного фигуриста из Первоуральска". Однако сделал он это напрасно. Тарасова даже прикрикнула от такой дерзости: "Не надо меня останавливать, не надо никуда возвращать! Я еще не сошла с ума и хорошо знаю, где нахожусь!" Ягудин стушевался и дал наставнику вдоволь наговориться о событиях былой юности.