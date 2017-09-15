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Lifestyle

Главные события Москвы с 15 по 21 сентября 2017 года

Фото: GLOBAL LOOK press/Konstantin Kokoshkin
Московская осень балует теплыми денечками. А это значит, что можно поучаствовать в мероприятиях на природе – например, проехаться в колонне велопарада или отправиться на настоящий бал. Dni.Ru рассказывают о самых интересных столичных событиях ближайших семи дней.
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15 сентября, пятница

В музее-заповеднике "Царицыно" состоится Большой Екатерининский Бал. Это яркое и масштабное событие, которое культуре екатерининской эпохи. Весь день на открытой площадке музея-заповедника будет проходить развлекательная программа для всей семьи в рамках Фестиваля бальных традиций Екатерины II, ну а "изюминкой" станет светский бал в Большом царицынском дворце, который начнется в 20 часов вечера. Вход по билетам и пригласительным.

Фото: vk.com/katharinenball

Большой Московский цирк при поддержке Министерства культуры РФ проводит Всемирный фестиваль циркового искусства "ИДОЛ-2017", который продлится до 17 сентября включительно. Состоятся выступления как известных, так и молодых артистов из разных стран мира. Будут показаны лучшие цирковые номера и аттракционы, которые прошли кастинг отборочной комиссии.

В "Ритм-Блюз Кафе" пройдет Tribute Amy Winehouse Party. Лучшие музыканты и вокалисты Москвы исполнят песни выдающейся певицы Эми Уайнхаус, умершей в 2011 году в возрасте 27 лет. Именно она вернула на современную эстраду моду на олдскульный ритм-н-блюз и соул 50-60-х годов XX века. Всего вышло три альбома артистки (один посмертно), она получила ряд престижных музыкальных наград.

16 сентября, суббота

В клубе Mainstage отпразднуют десятилетие фестиваля World Of Drum&Bass. Юбилейное шоу обещает быть самым масштабным за все время. Состоятся выступления семи легендарных иностранных артистов, а также их российских коллег: Andy C, Black Sun Empire, Delta Heavy, Zardonic, LTJ Bukem, Hype, SS, Agressor Bunx и других.

Даша Шульц. Фото: vk.com/sings_dashashults

В Мумий Тролль Music Bar выступит Даша Шульц. Концерт приурочен к выходу второго альбома "Балерина". Девушка начинала с "каверов", но собственные песни принесли ей куда больший успех. Ряд СМИ стал называть ее одним из главных молодых музыкантов в России. Ее композиция "Молоко" стала саундтреком к финальному сезону телесериала "Сладкая жизнь".

В Музее Москвы на Зубовском бульваре пройдет фестиваль "Дни Иерусалима в Москве", который проведет муниципалитет Иерусалима при содействии правительства Москвы и посольства Израиля в Москве. В рамках мероприятия состоятся выступления более трех десятков деятелей искусства в самых разных областях: музыкальные и танцевальные коллективы, показы мод, кулинарные семинары, ди-джеи, марафон фильмов, фотовыставки и многое другое. Мероприятие пройдет до 17 сентября включительно. 

В залах президиума Российской академии наук (РАН) в двенадцатый раз пройдет фестиваль науки для школьников WOW!HOW? Школьников и их родителей ждут познавательные мастер-классы и шоу, интерактивные лекции, уникальные экспонаты и научное представление на большой сцене. Команда фестиваля подготовила более 40 научных активностей на трех этажах Российской академии наук: например, физическое шоу "От эксперимента к открытию", где будут показаны захватывающие опыты, или сражение роботов. В программе также медицинские мастер-классы, технологии будущего и шоу виртуальной реальности. Фестиваль будет идти до 17 сентября включительно. 

17 сентября, воскресенье

В ресторан Quadrum в гостинице Four Seasons Hotel Moscow стартует новый сезон воскресных бранчей. Гости получат уникальную возможность пообщаться с близкими людьми и насладиться изысканной едой – и все это с видом на Красную площадь. Меню бранчей состоит из более 100 блюд, куда входят итальянские мясные продукты, устрицы, cашими, рыба, сыры, свежая буратта, различные виды моцареллы, домашняя паста, ризотто и многое другое. Бранчи сервируют каждое воскресенье с 12 до 17 часов. Гости могут выбрать один из трех вариантов меню – безалкогольный бранч, бранч игристым и легкими винами или же бранч c шампанским, лучшими белыми и красными винами из коллекции ресторана и "коктейлем дня". 

Фото: пресс-служба Four Seasons

В Останкинском проезде близ метро ВДНХ состоится традиционный осенний велопарад. Оседлавшие своих двухколесных друзей, люди, одетые в яркие карнавальные костюмы, проедут 30 километров до парка "Красная Пресня". Организаторы сообщают, что скорость движения колонны будет небольшой, так что в мероприятии смогут принять участие даже дети.

Фото: vk.com/letsbikeit_msk

18 сентября, понедельник

В Московском Международном Доме Музыки Теодор Курентзис и солисты Пермского театра оперы и балета презентуют оперу a cappella "Свадьба" канадского композитора сербского происхождения Аны Соколович. Шесть певиц под руководством Курентзиса, не используя ни одного инструмента, кроме своего голоса, погрузят зрителей в мир глубоких эмоций.

Теодор Курентзис. Фото: GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova

19 сентября, вторник

В Центральном Доме Художника выступит Андрей Макаревич и новый проект "ПРО...", созданный вместе с Владимиром Тарасовым. Андрей Макаревич рассказывает: "Сегодня в проекте "Про…" мы хотим соединить нашу музыку с моими стихами – теми, что предназначаются для чтения. Проект получился интернациональный – Евгений Борец и Сергей Хутас из Москвы, Владимир Тарасов и Людас Моцкунас – из Вильнюса. И, я надеюсь, интересный".

20 сентября, среда

В Государственном Кремлевском Дворце состоится большой концерт в честь юбилея Иосифа Кобзона. Легенду отечественной сцены придет поздравить множество звезд: Г. Лепс, А. Розенбаум, Л. Агутин, Н. Басков, А. Буйнов, Т. Гвердцители, Валерия, В. Винокур, Л. Лещенко, О. Газманов, Н. Бабкина, А. Градский, В. Меладзе, Ю. Самойлова, А. Пахмутова, арт-группа "Хор Турецкого" и многие другие. Творчество И.Кобзона стало неотъемлемой частью культуры нашей страны, оно близко и знакомо людям разных поколений.

Иосиф Кобозон. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov

В Московском Международном Доме Музыки Антон Батагов представит нового фортепианного цикла с отрывками из писем игумении Ново-Дивеевского монастыря Серафимы (Наталии Янсон). А.Богатов разссказывает: "Это сочинение в каком-то смысле можно считать продолжением "Писем Рахманинова", написанных под впечатлением от посещения могилы Рахманинова. Отправной точкой для нового фортепианного цикла стало впечатление не менее сильное, и тоже в Америке, и тоже связанное с Россией".

21 сентября, четверг

В Государственной Третьяковской Галерее знаменитое Трио имени Рахманинова даст большой концерт совместно с Миланским квартетом духовых инструментов, открывая тем самым проект "Музыка без границ. Россия – Италия". Выступление состоится в зале Врубеля, в окружении экспонатов русского изобразительного искусства. Будут исполнены шедевры камерной музыки Верди, Понкьелли, Бетховена, Моцарта. "В рамках нашего традиционного сотрудничества с Газпромом представилась возможность пригласить выдающихся итальянских музыкантов для участия в проекте, – говорит Виктор Ямпольский, организатор проекта, пианист. – Итальянская школа игры на духовых инструментах не менее знаменита, чем прославленное итальянское "бельканто". Миланские исполнители на гобое, кларнете, фаготе, валторне "поют" на своих инструментах как итальянские оперные певцы. Духовики такого класса крайне редко приезжают в Россию для камерных выступлений. Безусловно, этот концерт станет значимым событием в музыкальной жизни столицы".

Фото: bloxa.su

На Тишинке вновь откроется крупнейший Блошиный рынок в Москве, в котором примут участие коллекционеры из разных стран: Франции, Бельгии, Германии, Великобритании, Голландии и других. На выставке-ярмарке можно будет приобрести различные артефакты: от предметов антиквариата музейного уровня до приятных ретро-мелочей от 100 рублей, а также получить консультации профессиональных реставраторов или просто полюбоваться на "блошиные" сокровища". 

В кинотеатрах выходит фильм "Kingsman: Золотое кольцо" – продолжение приключений неудержимых секретных агентов. Штаб-квартира спецслужбы "Kingsman" уничтожена, и над всем миром повисла угроза.  Британцы должны объединиться с коллегами из американской службы "Statesman", чтобы вместе дать отпор врагу.

Другая премьера – ужастик "Техасская резня бензопилой: Кожаное лицо", очередная часть известной серии, оригинал которой увидел свет в 1974 году. Четыре подростка бегут из психлечебницы, захватив с собой медсестру. Полиция, разумеется, берет след. В итоге одному из беглецов суждено окончательно "поехать" и стать тем самым злодеем-маньяком из предыдущих частей.

Автор: Василий Ручкин15 сентября 2017, 10:59

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