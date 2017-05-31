"Бриллиантовая" сумка Hermes продана за $380 тысяч
Уникальная модель Matte White Himalaya Niloticus Crocodile Diamond Birkin из коллекции 2014 года давно привлекала внимание настоящих ценителей. Организаторы аукциона предполагали, что эта сумка будет продана за 193-257 тысяч долларов, но просчитались. Итоговая сумма продажи составила 379 тысяч.
К слову, предыдущий рекорд аукционного дома также принадлежит творению дизайнеров Hermes. Год назад сумка модного дома была продана все в том же Гонконге за 300 тысяч долларов.
В соответствии с общепринятыми негласными правилами, имя счастливого обладателя "бриллиантовой" сумки не раскрывается. К слову, в начале апреля на торгах Sotheby's в Гонконге был побит другой рекорд. Редкий розовый бриллиант был продан неизвестному за... 71,2 миллиона долларов США. Вес камня – 59,6 карата. Он был вырезан из алмаза весом 132,5 карата ювелирами компании De Beers.
Бриллиант Pink Star на сегодня считается самым дорогим лотом, когда-либо проданным на аукционе в Азии. Эксперты утверждают: не далек тот день, когда цены на модные сумки не будут отличаться от стоимости настоящих драгоценных камней. Действительно, интерес ценителей к брендовым изделиям не утихает уже на протяжении полутора веков.
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