"Бриллиантовая" сумка Hermes продана за $380 тысяч

Инкрустированная бриллиантами сумка от французских умельцев Hermes продана на аукционе в Гонконге за поистине рекордную сумму в 379 тысяч долларов. Изделие выполнено из крокодиловой кожи и имеет фурнитуру из чистого белого золота.

Уникальная модель Matte White Himalaya Niloticus Crocodile Diamond Birkin из коллекции 2014 года давно привлекала внимание настоящих ценителей. Организаторы аукциона предполагали, что эта сумка будет продана за 193-257 тысяч долларов, но просчитались. Итоговая сумма продажи составила 379 тысяч.

К слову, предыдущий рекорд аукционного дома также принадлежит творению дизайнеров Hermes. Год назад сумка модного дома была продана все в том же Гонконге за 300 тысяч долларов.

В соответствии с общепринятыми негласными правилами, имя счастливого обладателя "бриллиантовой" сумки не раскрывается. К слову, в начале апреля на торгах Sotheby's в Гонконге был побит другой рекорд. Редкий розовый бриллиант был продан неизвестному за... 71,2 миллиона долларов США. Вес камня – 59,6 карата. Он был вырезан из алмаза весом 132,5 карата ювелирами компании De Beers.

Бриллиант Pink Star на сегодня считается самым дорогим лотом, когда-либо проданным на аукционе в Азии. Эксперты утверждают: не далек тот день, когда цены на модные сумки не будут отличаться от стоимости настоящих драгоценных камней. Действительно, интерес ценителей к брендовым изделиям не утихает уже на протяжении полутора веков.