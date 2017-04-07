Главные события Москвы с 7 по 13 апреля 2017 года

Сходить на концерт знаменитого "Калинового моста", поучиться кулинарному мастерству у Юлии Барановской, посетить неделю ювелирной моды, или помечтать о звездах в День космонавтики. Dni.Ru рассказывают о самых интересных событиях ближайших семи дней.

7 апреля, пятница

В клубе Red легендарная группа "Калинов мост" представит свой новый, семнадцатый по счету альбом "Сезон Овец". Песни "моста", как всегда, наполнены глубоким смыслам. Овец ты или волк, ведомый или хищник? Каждый пусть ответит на этот вопрос самостоятельно. Как обещают организаторы, всех поклонников отечественного рока ждет семейная, добрая и умиротворяющая атмосфера. Кроме новых песен, прозвучат и лучшие хиты за все тридцать лет творчества коллектива.

В клубе "Концерт" группа "Место встречи" презентует свой новый альбом "Все разные". Коллектив в свое время получил известность благодаря композициям “От заката до рассвета”, “Это любовь”, ”Пятница”. И вот теперь музыканты вновь собрались вместе, чтобы вернуться к студийной и концертной деятельности. К созданию новой пластинки приложила руку группа Жуки, так что можно ожидать необычное звучание. Участники "Место встречи" говорят: "Мы вернулись! Мы соскучились по нашим слушателям! В свой новый альбом мы вложили всех себя, поделились своими мыслями, переживаниями, эмоциями. Очень хочется, чтобы вы разделили это с нами".

8 апреля, суббота

Институт русского реалистического искусства (ИРРИ) запускает сборные экскурсии на постоянной основе, которые будут проходить по субботам. За полтора часа посетители познакомятся с главными произведениями из полностью обновленной экспозиции музея и совершат тур по выставке "Рассказы", представляющей интригующие истории, связанные с шедеврами ИРРИ. В эту субботу пройдет авторская лекция и экскурсия "Русские немцы. Истории иностранцев, связавших свои жизни с Россией", автором которой стала гид исследовательского и популяризаторского проекта МосПромАрт и руководитель проекта "Ржавый пояс Москвы" Алла Землянская. Мероприятие включает пешеходную обзорную экскурсию по территории делового квартала "Новоспасский" и окрестностям, а также 40 минутную лекции с показом уникальных иллюстраций.





В МФК "Кунцево Плаза" состоится бесплатный кулинарный мастер-класс, где свои навыки продемонстрирует известная телеведущая Юля Барановская. Она будет готовить блюдо из французской кухни с аппетитным названием "Шатобриан с пюре из печёных баклажанов и слайсами брокколи". Ассистировать ей будет шеф-повар ресторана Funny Cabany.

В клубе Stadium выступит коллектив Running Wild – легенды спид– и пауэр-метала. Этот проект создал Рольф Каспарек, который придумал фирменный пиратский имидж, его яркий и узнаваемый голос стал изюминкой песен, а его гитара покоряла сердца слушателей. Выступление в Москве – знаковое событие для всех любителей тяжелой музыки.

9 апреля, воскресенье

В Государственном Кремлевском Дворце отметит свое 30-летие знаменитый балет Todes. Коллектив под руководством Аллы Духовой покажет грандиозное масштабное шоу с яркой хореографией и сложнейшими трюками. Зрители смогут увидеть лучшие номера за три десятка лет творчества, а также новинки, которые будут показаны впервые. В концерте также примут участие звезды эстрады, кино и телевидения: Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Максим Галкин, Александр Ревва, Олег Газманов, Андрей Малахов, Игорь Верник, Даниил Спиваковский и многие другие известные люди.

В Крокус Сити Холле 25-летие творческой деятельности отметит Дмитрий Нагиев. В честь этого знаменательного события покажут спектакль "Кыся". Это авантюрная история петербургского помоечного кота из породы дон-жуанов. Жизнь кота Мартына – не сахар. И все, что он видит, заставляет всерьез задумываться о самых главных человеческих ценностях. Вместе с Нагиевым на сцене одну из главных ролей будет исполнять известный актер Игорь Лифанов. В числе других артистов: Николай Дик, Дмитрий Быстревский, Дмитрий Воробьев, Эрик Кения, Марина Доможирова, а также сын Дмитрий Нагиева – Кирилл Нагиев.

В клубе Red презентует новые синглы Мария Чайковская. Пианистка, певица и автор баллад поделиться со слушателями свежим материалом, который войдет в готовящийся к выпуску третий студийный альбом. Гвоздем вечера станет песня "Настоящее" – история любви, которая задаст атмосферу новой пластинки.

В Yotaspace выступит панк-группа "Тараканы!", которая представит альбом "Сила одного". Заглавный трек альбома за считанные недели стал хитом в эфире "Нашего радио", клип "Между первым вдохом и последним выдохом" за несколько дней собрал более полумиллиона просмотров на YouTube.

10 апреля, понедельник

На площадке ювелирного дома "Эстет" стартует XIII сезон международной ювелирной недели моды Estet Fashion Week, где традиционно будут представлены коллекции одежды, ювелирные бренды, аксессуары, шляпки, сумки – все составляющие современного фэшн-образа. В числе участников: Дом моды Slava Zaitsev, Querida Philippa (Испания), Varant Aprahamian (Ливан), Ассоциация модельеров России, PABLOSKY (Испания), L’erede, Kanounov и многие другие. Ювелирные и часовыех бренды: GEVORKYAN, Escada, НИКА, ЮЭ "Эстет", TechnoMarine, Bijou Tresor и другие. В рамках этого модного события также пройдут детские показы, состоятся круглые столы, шоу, выставки, презентации, концерты. Среди участников и гостей можно будет увидеть множество звезд. Неделя ювелирной моды продлится до 16 апреля.



11 апреля, вторник

На площадке ЦДХ Национальная палата моды и Mercedes-Benz Fashion Week Russia представят в рамках Первой московской биеннале дизайна специальный мультимедиапроект. Участниками станут Artem Shumov, NAIDAL, Lumier Garson, ZA_ZA, Saint-Tokyo и TURBO YULIA. Создатели говорят, что данный проект представит орнаменты традиционных русских народных художественных промыслов с помощью современных технологий и цифровых инноваций. Российские дизайнеры обратились к стилистике народных художественных промыслов, отражая возвращение к истокам русской истории и традициям с целью идентифицировать русскую моду. Для биеннале были созданы видео показов дизайнеров-участников Mercedes-Benz Fashion Week Russia в формате 360°. В виртуальном пространстве посетители смогут стать настоящими модными критиками и оценить творчество дизайнеров. Также гости смогут увидеть 3D-эскизы одежды. Мероприятия продлятся до 16 апреля.

12 апреля, среда





В этот день страна празднует "День космонавтики". Именно 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин на корабле "Восток" стал космическим первопроходцем, дав отсчет новой эре человеческой истории. В московском Музее космонавтики готовят специальные праздничные проекты. В парке Горького состоится экскурсия по народной обсерватории и фотовыставка. В Культурном центре ЗИЛ пройдет встреча с космонавтом Александром Лазуткиным. В Российской государственной библиотеке для слепых состоится выставка "Человек. Вселенная. Космос", где гости смогут познакомиться с литературой о космосе, планетах, космонавтах.

13 апреля, четверг

На сцену Крокус Сити Холла выйдет Тарья Турунен, бывшая вокалистка знаменитой симфо-метал-группы Nightwish, которая нынче наслаждается сольным плаванием. Тарья имеет академическое образование и обладает ярким и самобытным оперным голосом. Ее натура многопланова, но популярность ей принесло амплуа рок-вокалистки. Именно с рок-бэндом она едет в российскую столицу, чтобы презентовать программу The Shadow Shows 2017. Поклонники смогут услышать новые песни и лучшие хиты прошлых лет.

В клубе China-Town состоится концерт "Весенний mash-up в Чайне". В акции примут участие две группы с женским вокалом – "Таис" и NINA project, солистки которых – молодые, прекрасные и талантливые девушки. Прекрасный пол в концерте своими песнями поддержит знаменитый рок-музыкант Олег Сакмаров ("Аквариум", "Наутилус Помпилиус", "Колибри").

На сцене Театриума на Серпуховке состоится премьера спектакля "Ты мое Солнышко". Эта лирическая комедия режиссера Павла Урсула пытается ответить на извечный вопрос: "Что важнее: рассудок или чувство?". Состоявшийся в жизни Николай влюбляется в молодую красавицу Наталью. Их чувства взаимны, но из-за разницы в возрасте перспективы их отношений призрачны и туманны. Что с ними будет через 10-15 лет? Как найти правильное решение, и разве бывают рецепты и готовые ответы, когда в силу вступает ее Величество Любовь? Спектакль поставлен по мотивам повести Александра Файна (лауреата литературной премии имени А.П.Чехова и премии "Писатель 21 века").



На экраны выходит очередная часть подростковой франшизы про безбашенных лихачей "Форсаж 8". На этот раз на пути главных героев окажется красивая роковая женщина-киберпреступник. Смогут ли друзья противостоять ее чарам?