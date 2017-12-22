Главные события Москвы с 22 по 28 декабря 2017 года

Под Новый год Москва просто кипит! Тем, кто заранее приготовил подарки друзьям и любимым, самое время начинать веселиться. На этой неделе можно проехаться на высоченной тюбинговой горке, посмотреть на битву настоящих мужчин на турнире по смешанным единоборствам или посетить масштабный гала-концерт эстрадных звезд – так и хочется успеть всюду.



22 декабря, пятница

В Музее Москвы откроется выставка "Старая квартира", где при помощи предметов интерьера, артефактов и документов из имеющейся у музея коллекции воссоздадут образы московских квартир разных десятилетий. В целом ретроспектива затронет промежуток в целых 100 лет. "Мы создаем эффект путешествия во времени, воспроизводим быт и атмосферу в деталях, – рассказывает директор Музея Москвы Алина Сапрыкина. – Зрители могут не просто взглянуть со стороны, а действительно побывать и в каморке заводского рабочего дореволюционной Москвы, и в коммуналке 20-х годов, и в "хрущевке" периода оттепели, и на кухне времен перестройки".

В Большом зале музыкального театра "Геликон-опера" состоится благотворительный вечер "Когда снег начнется…". Главные роли в новогоднем театральном представлении исполнят учащиеся одной из старейших московской хореографической школ – Студии Ксении Белой, а роль доброй феи, исполняющей желания детей, сыграет актриса Мастерской Дмитрия Брусникина Дарья Ворохобко, в прошлом артистка балета Большого театра России. Весь сбор от проданных билетов будет направлен на стипендии для талантливых учениц и учеников, которые смогут в следующем году учиться в студии на бесплатной основе.

На сцене Московского международного Дома музыки в рамках мирового тура французская группа Paris Combo представит новый концептуальный альбом Tako Tsubo. В 12 новых песнях французский шансон и джаз-мануш а-ля Джанго Рейнхардт встречаются с румбой и с ритмами подпольных латинских музыкальных клубов и покорно объединяются вокалом солистки Белль Дю Бери. Критики назвали "насыщенность звука, созданную квартетом необычайной", а главная французская газета Le Monde присвоила пластинке "бесценный" статус.

В Доме кино состоится сольный концерт Ирины Богушевской "Быть ближе к свету". Организаторы обещают нежную атмосферу, которая скрасит зимний вечер. Гостей будут ждать любимые песни, а также совсем новые работы. В программе найдется место и собственным композициям, и творениям других музыкантов, и спокойным балладам, и подвижным композициям – новогоднее настроение гарантировано.

В Кремлевском дворце выступит народный артист России Олег Погудин. Он представит новую концертную программу "Дорогой длинною. Трагический тенор эпохи", основой которой стали песни А.Вертинского, П. Лещенко, Ю. Морфесси, В. Козина, а также песни и танцевальная музыка начала XX века. Зрители узнают и прочувствуют жизненный путь артистов и поэтов начала прошлого столетия, их прекрасное творчество и их драматичные судьбы.

В клубе "16 Тонн" даст традиционный предновогодний концерт Светлана Сурганова и ее оркестр. Артистка называет эту программу "Новогодняя солняка". И действительно, в ней есть все: шлягеры советской эстрады, ремиксы собственных песен, избранные хиты прошлых лет и композиции с нового альбома "К слову Жизнь".

23 декабря, суббота

На ВДНХ начнет работать самая высокая тюбинговая горка в Москве. Если кто не знает, тюбинг – это катание на специальных надувных санках в форме "таблеток". Комплекс "Ракета" с искусственным покрытием расположится вокруг чаши бассейна на площади Промышленности. Стартовые площадки двух спусков будут иметь высоту 20 и 12 метров, а длина скатов составит соответственно 180 и 120 метров. Одновременно кататься смогут более 100 человек. "Со стартовых площадок открывается уникальный панорамный вид на центральную аллею ВДНХ, который до этого можно было увидеть только с крыши павильона "Космос". А сейчас эта панорама откроется каждому посетителю тюбингового комплекса, что сделает посещение ВДНХ еще более увлекательным и незабываемым приключением зимы", – говорят организаторы. Комплекс будет работать до 18 февраля.

В Музее Восстания Машин пройдет "Елка Трансформеров". Это необычное современное шоу, где Дед Мороз и Снегурочка перенесутся на летающую тарелку, где повстречают роботов-трансформеров. Гостей удивят и порадуют огромные детализированные костюмы, талантливые аниматоры и насыщенная программа с несколькими видами шоу: дымовое шоу, крио-шоу, тесла-шоу, световое шоу, неоновое шоу и шоу трансформеров. Все выверено и абсолютно безопасно. По сюжету ученым Леонардо и Арчибальду предстоит вызволить Снегурочку из лап злого приспешника Мегатрона и спасти Новый год. Представления будут идти до 9 января, расписание можно посмотреть на сайте музея.

В концертном зале "Россия" состоится турнир по смешанным единоборствам ACB 77. В этот вечер состоится сразу три титульных поединка Вартанян-Абдулвахабов, Раисов-Педусон и Дураев-Василевский. Помимо этого пройдут и другие интересные схватки. Зрелище придется по вкусу всем любителям контактных видов спорта.

24 декабря, воскресенье

Four Seasons Hotel Moscow приглашает на рождественский бранч для всей семьи. Гостей ждет специальная праздничная буфетная линия с блюдами и рождественскими угощениями от искусных итальянских шефов: средиземноморские устрицы, фаланги крабов, красная икра с блинами, мясо Боллито, обжаренные моллюски с чесночной брускеттой и многое другое. Особую праздничную атмосферу создаст живая музыка, а детей развлекут аниматоры. Отличный способ проводить уходящий год со вкусом.

В Музее Москвы пройдет концерт музыкантов фонда "Бельканто". Сначала в 16:00 в рамках программы "Рождество в Музее Москвы" будет работать маркет книг и интересных вещей. А в 19:00 начнется сам концерт, где будут исполнены сказочные произведения "Двенадцать месяцев" "Времена Года". Историю о "Двенадцати месяцах" поможет рассказать красочная песочная анимация от мастера Лилии Чистиной, которая будет сопровождать выступление.

В Детском музыкальном театре имени Наталии Сац покажут оперу "Морозко", которая впервые была представлена на сцене Московского театра эстрады в далеком 1965 году, и это событие ознаменовало рождение первого в мире профессионального театра оперы, балета и симфонической музыки для детей. С тех пор прошло много лет, изменилась постановка, изменились зрители, но преемственность сохранилась. Перед спектаклем зрителей ждет Новогодняя интермедия у большой елки в фойе.

В Государственном Кремлевском Дворце выступит известный "Хор Турецкого". Это будет не просто новогодний концерт, а настоящее шоу-маскарад с неожиданными образами артистов. Публику ждут изумительные голоса, великолепная музыка и отличное настроение. Специальный гость – женская вокальная арт-группа "SOPRANO".

В Stadium live на сцену выйдет легендарная отечественная рок-группа "Алиса", которая отметит 30-летие с выхода классического альбома "Блок Ада", который был выпущен в 1987 году и разошелся более чем миллионным тиражом. "Красное на черном", "Земля", "Движение вспять", "Воздух", "Время менять имена" и другие композиции вошли в золотой фонд коллектива и актуальны по сей день.

25 декабря, понедельник





В Музее советских игровых автоматов на Кузнецком мосту начнет работу выставка по мотивам сказки "Снежная королева" Ганса Христиана Андерсена. А именно гости смогут поиграть в редкую и малоизвестную широкой публике винтажную советскую аркаду "Снежная королева" на игровом автомате и эмуляторе, некоторые уровни которой напоминают культового "Пакмэна". А еще можно будет отведать настоящий молочный коктейль, сделанный на миксере Воронеж-2, выпить газировки из советского торгового автомата "Газированная вода" и сфотографироваться в старой аналоговой фотобудке. В общем, вопрос, кому понравится больше, детям или их растворившимся в ностальгии родителям. На новогодних каникулах здесь также пройдут дневные мастер-классы для детей по созданию собственных диафильмов. Продлится выставка до 28 января.

26 декабря, вторник

В Центральном Доме Актера покажут спектакль "Я, Леня Енгибаров", основанный по новеллам известного клоуна Леонида Енгибарова (Клоун с Осенью в Сердце). Он был не только цирковым артистом, но и замечательным писателем. Его миниатюры являют собой целый калейдоскоп чувств и эмоций, затрагивая, казалось бы, бытовые и незначительные темы. И при этом они способны поражать читателей или зрителей. В театральной постановке будет всего две актрисы, два клоуна – рыжий и белый, которые оживят эти искренние и трогательные миниатюры, где юмор и грусть – неразлучные спутники.

В Крокус Сити Холле состоится праздничный гала-концерт "Рождество с Григорием Лепсом". Помимо самого "хозяина вечера" на сцене выступят: Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Ани Лорак, Валерий Меладзе, Вера Брежнева, Александр Панайотов, Тимати и многие другие звезды, которые подарят замечательное настроение.

27 декабря, среда

В Театре на Юго-Западе покажут спектакль Олега Леушина "Дозвониться до дождя" по пьесе Мигеля Миуры "Три цилиндра". В гостинице маленького городка все перемешалось. Череда случайностей, и уже не понятно, кто где – влюбленная парочка, ожидающая свадьбы, артисты, хозяин отеля. Одна ночь может поменять все. Это лирическая комедия с элементами шоу, где всегда есть место для надежды на лучшее.

А в Джаз-клубе Игоря Бутмана на Таганке с концертом выступит ансамбль "Старый Добрый Dixieland". Коллектив исполняет джазовые хиты, звучавшие в разные времена на концертных площадках Америки и Европы. Гости погружаются в атмосферу городского уличного праздника 20-х годов прошлого века, где царит смех и веселье, а прохожие пускаются в захватывающий круговорот танца. Предновогоднее выступление ансамбля обещает стать фейерверком из потрясающих джазовых мелодий и веселых шуток.

В этот же вечер в Римско-католическом Соборе на Малой Грузинской откроется X Международный Рождественский фестиваль "Искусство добра", объединивший исполнителей из России, Испании, Норвегии, Франции, Швеции и Швейцарии. Продлится фестиваль с 27 декабря по 14 января. Москвичей и гостей столицы ожидают две яркие премьеры и выступления звездных исполнителей.



28 декабря, четверг

В Джаз-клубе Игоря Бутмана на Таганке выступит Секстет Виктории Кауновой и Ильи Морозова. Это новый проект, в состав которого, тем не менее, входят замечательные профессиональные музыканты, которые уже успели зарекомендовать себя на мировой джазовой сцене. Звуковая палитра разнообразна и вызывает самые приятные эмоции. Даже тонкие ценители джаза, видавшие виды, с восторгом отзываются о коллективе.

В кино выходит отечественная спортивная драма "Движение вверх", основанная на реальных событиях. Отправная точка картины – триумф сборной СССР по баскетболу, которая на последних, казалось бы, уже ничего не значащих секундах вырвала победу на Олимпиаде у команды США, не знавшей поражения многие годы. Чего стоит настоящий успех можно будет увидеть в кино.

Также напоминаем, что в Москве настало время множества новогодних елок и традиционных зимних шоу. Не пропустите самое интересное!