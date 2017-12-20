Лучшие новогодние елки для детей

Новый год совсем близко. Думаете куда пойти с детьми за радостными праздничными впечатлениями? В Москве, как всегда, выбор очень большой. Павильоны Мосфильма, научные лаборатории и даже вечеринка с железными трансформерами – каждый найдет себе что-то по вкусу.



Киноелка на Мосфильме



Когда: 23 декабря – 6 января

Где: "Мосфильм"

Возрастная категория: рекомендованный возраст – дети 4-12 лет

Цена: от 1000 рублей

Традиционная "Киноелка на Мосфильме", получившая множество престижных наград, порадует юных зрителей и на этот раз! Представление "ЗаМЕЧТАтельно!" расскажет о том, как накануне Нового года веселые киногномы должны исполнить важное задание Деда Мороза. Зрители отправятся в путешествие со сказочными персонажами и сюрпризами. В главных киноролях Оксана Федорова, Стас Дужников и Елизавета Арзамасова. Вот уже пять лет подряд Киноелка сотрудничает с благотворительным фондом Оксаны Федоровой "Спешите делать добро!", подопечные которого посещают этот новогодний праздник.

Спектакль будет проходить в павильоне № 1, где снимали такие знаменитые фильмы, как "Весна" и "Война и мир", а теперь проводят шоу "Ледниковый период", "Голубой огонек" и "Субботний вечер". А в павильоне № 3 будет работать Рождественская деревня с интересной анимационной программой, почтой Деда Мороза, инсталляциями для фото, кинобуфетом, аквагримом, уроками росписи и мастер-классами. Так что лучше приходить пораньше.

Елка Трансформеров в Музее Восстания Машин

Когда: 23, 24, 30 декабря, 2– 9 января

Где: Музей Восстания машин

Возрастная категория: 4+

Цена: от 1350 рублей (в стоимость входит бесплатное посещение музея)

В Музее Восстания Машин покажут, пожалуй, одно из самых необычных шоу – "Елку Трансформеров". И действительно, где еще увидишь, как Дед Мороз и Снегурочка встречаются с роботами. По сюжету азартные ученые Леонардо и Арчибальд, пытающиеся объяснить все новогодние чудеса, научными методами, должны освободить Снегурочку из рук злобного приспешника Мегатрона. И как оказывается, все необходимое находится в их собственной лаборатории.

Организаторы обещают поражающие размером и детализацией костюмы, профессиональных аниматоров, интересную программу и зрелищные спецэффекты, которые смогут вызывать удивление не только у детей, но и у их родителей. Гостей ожидает дымовое, световое, неоновое шоу, крио-шоу, тесла-шоу и шоу трансформеров.

Также билет на елку дает возможность бесплатно посетить экспозицию музея – это 14 тематических залов с 300 персонажей из популярных фильмов современности, сделанные из металла в натуральную величину.

Историческая новогодняя елка в Доме союзов

Когда: 25, 26, 27 декабря 2017 и 2, 3, 4 января 2018

Где: Колонный зал Дома союзов

Возрастная категория: 3+

Цена: от 500 рублей

В Колонном зале Дома союзов пройдет традиционная и легендарная елка. Именно здесь 31 декабря 1936 года впервые появились Дед Мороз и Снегурочка, ставшие неотъемлемой частью российской культуры. В эпоху гаджетов и виртуальной реальности эта елка погрузит современных детей в историю одного из самых главных праздников в году. Будет показан спектакль "Три Века Новогодней Ёлки", который пронесет зрителей по XVIII, XIX и XX векам, рассказывая о праздничных традициях тех лет.

А перед спектаклем можно будет погулять по особым образом оформленным гостиным в анфиладе Дома Союзов – все также будет представлено в вариациях разных столетий. Можно будет узнать много нового о новогодних традициях, поиграют в игры наших предков, пофотографироваться в красочной фотозоне. В буфете будут представлены десерты, приготовленные по старинным рецептам. А красавица елка будет благоухать – за это будет отвечать одна из крупнейших мировых компаний в области ароматизации.

Научная елка Wow! How?

Когда: 22 – 30 декабря; 3 – 6 января

Где: Российская академия наук

Возрастная категория: 6+

Цена: от 790 рублей

Для всех тех, кто хочет зарядиться новогодним настроением не только весело, но и еще с умом – подойдет елка в Российской Академии Наук. Научная елка "Wow! How?" – это шоу для всей семьи, где править балом будут знания и исследовательский дух. Гости поймут, что наука – это не просто набор непонятных формул и горы занудных книг – это увлекательные открытия и всепреодолевающий дух познания.

Публику будет ждать множество высокотехнологичных представлений, красочные визуальные эффекты, в том числе с применением 3D-технологий, отличный звук и декорации, профессиональные актеры. Эксперименты, мастер-классы, интерактивные экспонаты – отличный вариант для тех, кто хочет провести время не только с огоньком, но и с пользой.

"Как Бабы Яги одиннадцать раз Новый год встречали"

Когда: 16, 17, 23, 24, 30 декабря; 2-5 января

Где: Центральный Дом Художника

Возрастная категория: 5-12 лет (рекомендуемый возраст)

Цена: 1200 рублей, с подарком – 1800 рублей.

В ЦДХ покажут бабкину сказку "Как Бабы Яги одиннадцать раз Новый год встречали". Это полное чудес новогоднее музыкально-познавательное представление для юных зрителей и их родителей. Деду Морозу в нашей родной стране приходится нелегко: 11 часовых поясов, а значит Новый год встречают за ночь 11 раз – и нужно везде поспеть!

И вот Дедушка Мороз при поддержке Снегурочки устраивает телемост, будет поздравлять зрителей, путешествуя по всей стране от Камчатки до Калининграда. Да вот только Кощей Бессмертный праздник решил отменить – сделать так, чтобы Дед Мороз заблудился где-то на просторах нашей огромной страны. Ему на помощь отправляются Снегурочка и три неразлучные сестрицы – Три Питерские Бабы Яги.

Ребят ждет веселое и при это еще и научно-познавательное путешествие по России. Гости узнают много интересного об истории России, ее городах и новогодних традициях в разных ее уголках.

Волшебная елка "12 чудес"

Когда: до 28 января

Где: Театр "Айвенго" (Концертный зал "Измайлово")

Возрастная категория: 0+

Цена: от 500 рублей

В театре "Айвенго" (КЗ "Измайлово") покажут яркую и добрую сказочную шоу-программу "12 чудес". 31 декабря часовая и минутная стрелка не встретились – получается, Новый год не наступил. И поэтому главные герои, известные персонажи мультфильмов, кино и мюзиклов – Золушка, Бременские музыканты, Мэри Поппинс, Алладин и другие, отправляются в путешествие, дабы разгадать загадку времени и помочь стрелкам встретиться вновь.

Элементы шоу – это мощный живой вокал, знаменитые песни, знакомые и детям, и взрослым. Можно попеть, потанцевать и с головой окунуться в сказку. А повеселить сумеют интересные цирковые номера, интерактивные игры и фееричные фокусы, потрясающие воображение.



