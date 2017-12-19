Путешествия Секс и отношения Главные зимние шоу в Москве Мода и красота Афиша

Самое читаемое

Вскрылись шокирующие данные о родителях Цымбалюк-Романовской
После связи с Бузовой Лепс остался без дома
Садальский обратился к Эрнсту из-за "мартышки" Галкина
Солнцев спровоцировал расстроенную Пугачеву
Дочь Высоцкой и Кончаловского привезли в Россию
партнеры
Вторник 19 декабря
Лента новостей
19:15
Фадеев и Лепс заставили плакать шокированную Савичеву
19:05
Лучшие книги для здоровья
18:57
В Подмосковье собаки съели пенсионерку
17:52
За информацию о преступнике будут платить
17:40
Главному борцу с коррупцией присвоен чин генерала
17:26
Трамп открывает войну
17:26
Придумано универсальное средство от насильников
17:25
Популярный сервис Павла Дурова заблокировали
17:20
"Кортрос" заканчивает год в плюсе
16:57
Apple уличили в замедлении работы старых iPhone
16:36
Московское метро изменит режим работы в новогодние праздники
16:12
Чем Первый канал заменил новогоднюю "Иронию судьбы"
16:04
Догилева откровенно рассказала о романе со Стояновым
15:59
К чему снится праздник
15:49
Путин выступил с первой предвыборной речью
15:38
Шестиклассник пожаловался на мать в полицию за шлепок лопаткой
15:19
Жертва мужа-садиста боялась обращаться к врачам после побоев
14:48
Юго-восток Москвы обеспечили "народными гаражами"
14:44
Первый канал отказался от "Иронии судьбы" на Новый год
14:26
В Петербурге у безработной из Land Cruiser украли сумку
14:17
Жена заявила о больной раком дочери Захарченко
14:04
70-летняя ведущая вышла в свет с молодым кавалером
14:03
Учительницу отправили в тюрьму за секс с учеником
14:00
Эрдоган может поплатиться за шашни с Путиным
14:00
Между Москвой и Петербургом пропала фура с шоколадом
13:52
При пожаре в сауне пострадали постояльцы дома престарелых
13:47
ЦБ приходится отвечать за ситуацию с "Югрой"
13:40
Нежное фото Арбениной и Лазарева
13:35
Перед ЧМ-2018 Мутко устроил охоту на кошек и собак
13:32
Жестокое избиение Распутиной напугало Киркорова
13:15
Фигуристка Медведева отказалась от чемпионата России
13:08
На заводе под Вологдой разбился рабочий
12:58
Крушение пассажирского самолета в Нарьян-Маре попало на видео
12:56
Мария Порошина после родов показала фигуру
12:49
Запад продолжил унижать российских паралимпийцев
12:45
Под Москвой восьмилетнего ребенка убило током
12:36
Список пострадавших при крушении Ан-2 в Нарьян-Маре
12:24
Украинцы подписали Порошенко "смертный приговор"
12:23
Кравец кричит из-за чудовищного гей-скандала с Малаховым
12:22
Возбужденная Украина сдастся России за три минуты
12:19
Печальная участь Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской
12:17
Биткоину предрекли неизбежную смерть
12:12
"Эмигрантов" покажут в Центральном доме актера
12:08
В Нарьян-Маре упал самолет
11:56
Агрессор Трамп протянул руку России
11:44
iPhone X потерпел поражение в России
11:36
Больной раком ведущий Беляев не может ходить
11:27
Гражданина Норвегии арестовали в Москве за шпионаж
11:20
Отказавшиеся от денег родственники прячут покойную Политову из "Дома-2"
11:00
Признак скорой смерти нашли в ногах
10:58
Москвичи утонули в снегу
10:45
Россиянину грозит 15 лет тюрьмы за жестокое убийство супруги
10:45
Новые подробности тайной беременности Анны Курниковой
10:30
Мужчина порвал толстую кишку во время утех
10:25
Названа причина развития инфаркта
10:04
Porsche Panamera: автомобиль или самолет?
10:03
Гламурная модель сядет на пять лет за откушенное ухо
10:03
Секс новозеландцев на овце попал на видео
09:51
В Москве квартиру безработного обчистили на четыре миллиона
09:42
"Парализованная" Бузова ужаснула ногами на "Доме-2"
09:40
Ученые открыли секрет бессмертия
09:39
В Новокузнецке улицу залило холодной водой
09:31
В Подмосковье задержали банду серийных грабителей
09:24
Дуров оправдался за сбой в Telegram
09:21
Казнившая и расчленившая отца дагестанка смыла останки в унитаз
09:18
Под Петербургом сгорел горнолыжный курорт
09:07
Красивая история любви Курниковой и Иглесиаса
09:05
Найден способ пить без похмелья
09:03
Челябинск накрыл опасный смог
08:55
Россияне будут платить алименты по-новому
08:48
В Хабаровске филиппинского моряка осудили за убийство
08:37
Путина назвали идеалом украинских спецслужб
08:33
Сергея Зверева срочно прооперировали после свадьбы
08:28
В Москве рухнул лифт с пассажирами
08:09
Россия устроила порку США и Канаде в ООН
07:50
В страшной аварии под Москвой погибли две женщины
23:33
Анна Курникова родила Энрике Иглесиасу двойню
21:55
Импотенты испортили жизнь неудовлетворенной Водонаевой
21:41
При крушении поезда в США пострадали десятки людей
21:24
Любимая собака Путина возмутила кота
21:12
Решение суда об отзыве лицензии будет обжаловано "Югрой"
21:06
В московском метро произошел сбой
20:52
Бузову оплевали из-за интимного снимка
20:35
Безумные регионы: полуголая пьяная женщина регулировала движение
20:24
Представитель "Югры" опроверг заявление ЦБ о "серых схемах"
20:11
В США поезд на полном ходу рухнул с моста (фото)
19:59
Исхудавший Билан ужаснул больным видом
19:30
Путин обставил оскандалившегося Малахова
19:30
Под Владимиром школьника раздавило бетонной плитой
19:19
Законодатели совершенствуют межбюджетные отношения
19:16
Замужняя Мамун вскружила голову ярким танцем
19:00
Телеведущая Лариса Вербицкая блеснула на девичнике
18:45
Женщины мечтают об отбеливании ануса
18:28
Москвичей предупредили о серьезном ухудшении погоды
18:01
Молдавия затеяла грязные игры с Россией
18:00
У севшей в лужу Собчак большие проблемы
17:56
Адвокаты "Югры" убеждены в незаконности отзыва лицензии Центробанком
17:44
Как накормить ребенка с плохим аппетитом
17:39
Володин призвал ответственнее относиться к законопроектам
17:37
Ученые смогли остановить эпидемию ожирения
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Кравец кричит из-за чудовищного гей-скандала с Малаховым
"Парализованная" Бузова ужаснула ногами на "Доме-2"
Жестокое избиение Распутиной напугало Киркорова
Оборотистой Цымбалюк-Романовской грозит 10 лет за мошенничество
Зарубина объявила о пропаже дочери от Малинина
Манучаров рыдает из-за скоропостижной смерти молодой жены
Lifestyle

Главные зимние шоу в Москве

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Близятся новогодние праздники, а это значит, что самое время впустить в свое сердце немного волшебства. Для этих целей отлично подойдут новогодние шоу, коих в Москве в декабре-январе традиционно пройдет немало. Алиса в стране чудес, Щелкунчик, Фиксики, пираты и отважные ученые – каждый что-то найдет на свой вкус. Dni.Ru рассказывают о самых интересных из них.

Продолжение: Как быстро украсить дом к Новому году
прочитано 666 раз

"Алиса в стране чудес" Ильи Авербуха

Когда: с 27 декабря по 8 января

Где: Ледовый дворец ВТБ

Возрастная категория: 

Стоимость: от 1000 рублей

Фото: пресс-служба

Самая “чудесатая” в мире сказка на Новый год получит новое воплощение – именитый режиссер-постановщик Илья Авербух перенес действие на лед, а значит как детей, так и взрослых ждет новое удивительное представление с красочными костюмами и декорациями, акробатикой на льду и живой музыкой. Три двукратных олимпийских чемпиона в одном шоу: Татьяна Волосожар, Максим Траньков и Екатерина Гордеева, а также чемпионы мира Мария Петрова и Алексей Тихонов и многие другие – такого обилия звезд фигурного катания нет больше ни в одном представлении в мире. Роль Алисы исполнит участница юниорских соревнований Катя Куракова – одна из немногих юниоров в нашей стране, кто выполняет четверной сальхов. Это представление станет настоящим цирком на льду. Вас ждут номера с батутом, сумасшедшая акробатика, воздушные гимнасты, а также 3D-мэппинг, который будет дополнять фантасмагорический мир Алисы и сделает спектакль незабываемым. 

Цирковое водное шоу "Пираты подземного моря"

Когда: с 22 декабря 2017 по 8 января 2018

Где: СК "Олимпийский"

Возрастная категория: 0+

Подарок: 600 рублей

Цена: от 480 рублей

"Пираты подземного моря". Фото: пресс-служба

В "Олимпийском" состоится премьера циркового водного шоу "Пираты подземного моря", объединившего в себе каскадерские и водные трюки, мюзикл, акробатику, художественное плавание и многое другое. По сюжету морская принцесса Русалочка Пеноморочка хочет выйти замуж за капитана Моребоя. Свадьба назначена как раз на новый год, однако злобные пираты, жаждущие отомстить Моребою, похищают невесту и требуют выкуп. Думать нечего, нужно вызволять любимую и проучить обидчиков.

Гостей будут ждать жонглеры, клоуны и эквилибристы, пиротехнические и каскадерские трюки, подводные, водные и воздушные номера. А в фойе будет расположена нарядная праздничная ёлка, аквагрим, сувениры и буфет. Так что имеет смысл прийти пораньше.

Фикси-шоу "Спасатели времени"

Когда: со 2 по 8 января

Где: Московский международный Дом музыки

Возрастная категория: 0+

Подарок: 650 рублей

Цена: от 600 рублей

"Спасатели времени". Фото: пресс-служба

Известные герои Фиксики представляют премьеру шоу "Спасатели времени". Вместе со зрителями они отправятся в увлекательное путешествие, где сообща починят главные в мире Часы, которые захватили коварные злодеи – Компьютерный Бот, Ржавчина, Пыль и Короткое замыкание.

Создатели обещают совершенно новый уровень интерактивности, отличный звук и спецэффекты, а также гиперреалистичные костюмы. Все этом вмести с песнями, танцами и играми – скучно точно не будет! Фиксики научат детей полезным привычкам и расскажут много интересного, что поможет привить им любовь к познанию.

За 45 минут до начала представления пройдет динамичная развлекательная программа с при участии профессиональных артистов в костюмах с хороводами, музыкой и конкурсами. И, конечно же, с нарядной елкой.

Шоу братьев Сафроновых "Следствие ведет волшебник"

Когда: с 30 декабря 2017 по 7 января 2018

Где: Stadium live

Возрастная категория: 5+

Цена: от 600 рублей

"Следствие ведет волшебник". Фото: пресс-служба

В КЗ "Stadium" самые узнаваемые российские иллюзионисты Братья Сафроновы представят захватывающий магическо-фантастический детектив "Следствие ведет волшебник". Сюжет переносит зрителей в Лондон начала 20 века, где выступает иллюзионист Макс Уинтер. Однажды загадочным образом пропадает его ассистентка. Кто мог ее похитить? Конкуренты, желающие любой ценой узнать секреты артиста? Разобраться в этом деле берутся детектив Барнс и сумасшедший профессор-изобретатель Копперстоун, и улики указывают на происки неких потусторонних сил…

Публика окунется в мир волшебства, без которого новогодние праздники – не праздники. Будут трюки, фокусы, левитация, чтение мыслей. Понравится всем, вне зависимости от возраста!

Ледовое шоу-сказка "Щелкунчик-2"

Когда: с 22 декабря по 6 января

Где: СК Олимпийский

Возрастная категория: 0+

Цена: от 600 рублей

Фото: Пресс-служба

В СК "Олимпийский" будет блистать знаменитый фигурист Евгения Плющенко в шоу-сказке на льду "Щелкунчик-2". Он и другие мировые звезды фигурного катания будут творить волшебство под аккомпанемент Венского симфонического оркестра им.И.Штрауса. Зрителей ждут новаторские 3d-эффекты, красочные декорации и захватывающий сюжет.

В шоу-программе смелые музыкальные эксперименты, профессиональные номера на льду, способные удивить даже искушенных гостей. Герои сразятся с мышиным войском, спасут Рождественскую Звезду (Ирина Слуцкая) и почародействуют с волшебником Дроссельмейером (Евгений Плющенко), а олимпийская чемпионка Аделина Сотникова исполнит танец Феи Драже. А еще поговаривают, в постановке участвует настоящий живой слон.

3D-мюзикл Pola Negri

Когда: с 1 декабря по 7 января

Где: Театр Российской армии

Возрастная категория: ?

Цена: от 700 рублей

"Pola Negri". Фото: polanegri.ru

В Театре Российской армии на бис покажут 3D шоу-мюзикл "Пола Негри", который впервые был представлен в 2013 году в Санкт-Петербурге. Это история легендарной голливудской актрисы эпохи немого кино, рассказанная инновационным способом – с использованием вместо обычных декораций на сцене 3D-видео контента. А зрители в свою очередь смотрят концерт в специальных 3D-очках. Данная технология создает максимальное погружение в атмосферу постановки.

Всего состоится 20 показов. Публика перенесется в дворцы, океанские лайнеры, окажется в разных городах мира, Варшаве, Берлине, Санкт-Петербурге и Голливуде. Грань между реальностью и воображением будет необычайно тонка.

Angry Birds спасают Новый год

Когда: с 27 декабря по 8 января

Где: Лофт Эвент Холл

Возрастная категория: 0+

Цена: от 1700 рублей (при покупке билета вход в Парк Развлечений Angry Birds бесплатно) 

Фото: Пресс-служба

Москвичей ждет мировая премьера новогоднего шоу "Angry Birds: спасти Новый год", основанного по мотивам известного мультфильма "Angry Birds в кино". В LOFT#2 создадут настоящий парк развлечений Angry Birds. Гостей будут ждать одиннадцать больших фигур персонажей в пневмокостюмах, видеомэппинг-контент, 3D-проекции, изменяющие площадку до неузнаваемости и переносящие зрителей в новые локации. Смелый Ред, непоседливый Чак и разговорчивый Бомб каждый раз будут мерятся силой с самим Королем Свиней, который задумал оставить детей без Нового года и без подарков. Публике предстоит пострелять из гигантской рогатки, пройти квест, развлечься на аттракционах и  получить уникальные подарки –  всего будет работать более 20 интерактивных зон. 

"Щелкунчик и мышиный король"

Когда: 30 и 31 декабря; 3,4,5 и 6 января

Где: "КИНО-ХОЛЛ" ВГИК

Возрастная категория: 6+

Цена:  от 500 рублей

"Щелкунчик и мышиный король". Фото: пресс-служба

В "Кино-холле" ВГИК покажут постановку по знаменитой сказке Гофмана "Щелкунчик и Мышиный Король". Это захватывающая история про отважного героя, который спас принцессу от колдовства и превратился в игрушку – Щелкунчика. И вот впереди новые испытания  – но добро вновь победит зло. Все закончится хорошо, Щелкунчика будет вознагражден за свою храбрость и самоотверженность, и положительные герои обретут счастье.

Это музыкальный спектакль, а значит от действующих лиц можно ожидать танцев и песен.  А еще до начала действа гостей будет ждать новогодний интерактив от  Деда Мороза и Снегурочки. На огромном экране покажут видеопроекцию фрагментов из одноименного мультфильма и красочные спецэффекты.

"Новогодний Кураж"

Когда: 23-30 декабря; 2-5 января 2018 г.

Где: Московский Международный Университет

Возрастная категория: рекомендуемый возраст 4-10 лет.

Цена: от 1200 рублей

"Новогодний кураж". Фото: kurage.ru

Театр "Кураж" представит шоу "Новогодний Кураж". Все зрители, и дети, и взрослые, увидят интересный интерактивный спектакль, а еще их научат мастерить новогодние поделки и пригласят на сказочную дискотеку с подушками. Разумеется, не пройдут мимо и Дед Мороз со Снегурочкой, которые подарят всем подарки.

По сюжету Дед Мороз весь в делах – еще бы, Новый год на носу. Благо у него есть верные помощники под предводительством Веселого зайца, который следит за порядком и проверяет готовность подарков. А вот символ уходящего года Петух прощаться со своими полномочиями и уходить ой как не хочет, ставя героям в меру своих сил палки в колеса. Веселый заяц вместе с юными зрителями должны вывести его на чистую воду и подготовить все к празднику.

"Алиса в стране чудес"

Когда: с 23 декабря по 8 января

Где: культурный центр "Москвич"

Возрастная категория: 0+

Цена:  от 500 рублей

"Алиса в стране чудес". Фото: пресс-служба

В культурном центре "Москвич" покажут представление для всей семьи "Алиса в стране чудес" по знаменитой сказке Льюиса Кэрролла.  Это смесь различных жанров: музыкального театра, современного балета, циркового и акробатического искусства. Воплощать все это будут профессиональные артисты и гимнасты с опытом работы в главных московских театрах, цирке Дю Солей и других известных труппах.

Зрители увидят любимых героев – Алису и Белого кролика, Шляпника и Мартовского зайца, Королеву и Чеширского кота, которые точно не дадут никому заскучать. Самые яркие сцены из книги Кэррола будут объединены с цирковыми и акробатическими номерами. Кроме шоу в фойе будет проходить насыщенная интерактивная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой. Будет работать буфет, столовая и сувенирные магазины.

Автор: Василий Ручкин19 декабря 2017, 08:32

комментарии

Политика

Эрдоган может поплатиться за шашни с Путиным
Украинцы подписали Порошенко "смертный приговор"
Возбужденная Украина сдастся России за три минуты
Агрессор Трамп протянул руку России

Шоу-бизнес

Догилева откровенно рассказала о романе со Стояновым
Зарубина объявила о пропаже дочери от Малинина
70-летняя ведущая вышла в свет с молодым кавалером
Жестокое избиение Распутиной напугало Киркорова

Проишествия

Учительницу отправили в тюрьму за секс с учеником
Мужчина порвал толстую кишку во время утех
Гламурная модель сядет на пять лет за откушенное ухо
Звезду "Физрука" обвинили в пьяном вождении

Lifestyle

Андрей Мягков неожиданно оценил отказ Первого от "Иронии судьбы"
Что стало с Александрой из "Москва слезам не верит"
Новые "Звездные войны" обскакали Гарри Поттера
Гафту провели вскрытие
Шоу-бизнес

Печальная участь Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской

Бывших супругов будут "выжимать до последней капли"
Шоу-бизнес

Жестокое избиение Распутиной напугало Киркорова

Некоторые полагают, что с годами она становится похожа на престарелого трансвестита
Шоу-бизнес

70-летняя ведущая вышла в свет с молодым кавалером

Привлекательный мужчина оказался учеником теледивы
Шоу-бизнес

Догилева откровенно рассказала о романе со Стояновым

Актриса дала большое интервью

Гороскоп

Астрологический прогноз с 18 по 24 декабря 2017 года
Преснякову и Красновой предсказали скорый конец
Совет на выходные
Борисова потеряла ребенка после наркоманского срыва

Фоторепортажи

Нежное фото Арбениной и Лазарева
Мария Порошина после родов показала фигуру
Красивая история любви Курниковой и Иглесиаса
Замужняя Мамун вскружила голову ярким танцем

Спорт

Перед ЧМ-2018 Мутко устроил охоту на кошек и собак
Фигуристка Медведева отказалась от чемпионата России
Запад продолжил унижать российских паралимпийцев
Скандалиста Кокорина собираются перевоспитывать ремнем

Регионы

Крушение пассажирского самолета в Нарьян-Маре попало на видео
Россиянину грозит 15 лет тюрьмы за жестокое убийство супруги
Казнившая и расчленившая отца дагестанка смыла останки в унитаз
Любимая собака Путина возмутила кота
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru