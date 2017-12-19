Главные зимние шоу в Москве

Близятся новогодние праздники, а это значит, что самое время впустить в свое сердце немного волшебства. Для этих целей отлично подойдут новогодние шоу, коих в Москве в декабре-январе традиционно пройдет немало. Алиса в стране чудес, Щелкунчик, Фиксики, пираты и отважные ученые – каждый что-то найдет на свой вкус. Dni.Ru рассказывают о самых интересных из них.



"Алиса в стране чудес" Ильи Авербуха

Когда: с 27 декабря по 8 января

Где: Ледовый дворец ВТБ

Возрастная категория:

Стоимость: от 1000 рублей

Самая “чудесатая” в мире сказка на Новый год получит новое воплощение – именитый режиссер-постановщик Илья Авербух перенес действие на лед, а значит как детей, так и взрослых ждет новое удивительное представление с красочными костюмами и декорациями, акробатикой на льду и живой музыкой. Три двукратных олимпийских чемпиона в одном шоу: Татьяна Волосожар, Максим Траньков и Екатерина Гордеева, а также чемпионы мира Мария Петрова и Алексей Тихонов и многие другие – такого обилия звезд фигурного катания нет больше ни в одном представлении в мире. Роль Алисы исполнит участница юниорских соревнований Катя Куракова – одна из немногих юниоров в нашей стране, кто выполняет четверной сальхов. Это представление станет настоящим цирком на льду. Вас ждут номера с батутом, сумасшедшая акробатика, воздушные гимнасты, а также 3D-мэппинг, который будет дополнять фантасмагорический мир Алисы и сделает спектакль незабываемым.

Цирковое водное шоу "Пираты подземного моря"

Когда: с 22 декабря 2017 по 8 января 2018

Где: СК "Олимпийский"

Возрастная категория: 0+

Подарок: 600 рублей

Цена: от 480 рублей

В "Олимпийском" состоится премьера циркового водного шоу "Пираты подземного моря", объединившего в себе каскадерские и водные трюки, мюзикл, акробатику, художественное плавание и многое другое. По сюжету морская принцесса Русалочка Пеноморочка хочет выйти замуж за капитана Моребоя. Свадьба назначена как раз на новый год, однако злобные пираты, жаждущие отомстить Моребою, похищают невесту и требуют выкуп. Думать нечего, нужно вызволять любимую и проучить обидчиков.

Гостей будут ждать жонглеры, клоуны и эквилибристы, пиротехнические и каскадерские трюки, подводные, водные и воздушные номера. А в фойе будет расположена нарядная праздничная ёлка, аквагрим, сувениры и буфет. Так что имеет смысл прийти пораньше.

Фикси-шоу "Спасатели времени"

Когда: со 2 по 8 января

Где: Московский международный Дом музыки

Возрастная категория: 0+

Подарок: 650 рублей

Цена: от 600 рублей

Известные герои Фиксики представляют премьеру шоу "Спасатели времени". Вместе со зрителями они отправятся в увлекательное путешествие, где сообща починят главные в мире Часы, которые захватили коварные злодеи – Компьютерный Бот, Ржавчина, Пыль и Короткое замыкание.

Создатели обещают совершенно новый уровень интерактивности, отличный звук и спецэффекты, а также гиперреалистичные костюмы. Все этом вмести с песнями, танцами и играми – скучно точно не будет! Фиксики научат детей полезным привычкам и расскажут много интересного, что поможет привить им любовь к познанию.

За 45 минут до начала представления пройдет динамичная развлекательная программа с при участии профессиональных артистов в костюмах с хороводами, музыкой и конкурсами. И, конечно же, с нарядной елкой.

Шоу братьев Сафроновых "Следствие ведет волшебник"

Когда: с 30 декабря 2017 по 7 января 2018

Где: Stadium live

Возрастная категория: 5+

Цена: от 600 рублей

В КЗ "Stadium" самые узнаваемые российские иллюзионисты Братья Сафроновы представят захватывающий магическо-фантастический детектив "Следствие ведет волшебник". Сюжет переносит зрителей в Лондон начала 20 века, где выступает иллюзионист Макс Уинтер. Однажды загадочным образом пропадает его ассистентка. Кто мог ее похитить? Конкуренты, желающие любой ценой узнать секреты артиста? Разобраться в этом деле берутся детектив Барнс и сумасшедший профессор-изобретатель Копперстоун, и улики указывают на происки неких потусторонних сил…

Публика окунется в мир волшебства, без которого новогодние праздники – не праздники. Будут трюки, фокусы, левитация, чтение мыслей. Понравится всем, вне зависимости от возраста!

Ледовое шоу-сказка "Щелкунчик-2"

Когда: с 22 декабря по 6 января

Где: СК Олимпийский

Возрастная категория: 0+

Цена: от 600 рублей

В СК "Олимпийский" будет блистать знаменитый фигурист Евгения Плющенко в шоу-сказке на льду "Щелкунчик-2". Он и другие мировые звезды фигурного катания будут творить волшебство под аккомпанемент Венского симфонического оркестра им.И.Штрауса. Зрителей ждут новаторские 3d-эффекты, красочные декорации и захватывающий сюжет.

В шоу-программе смелые музыкальные эксперименты, профессиональные номера на льду, способные удивить даже искушенных гостей. Герои сразятся с мышиным войском, спасут Рождественскую Звезду (Ирина Слуцкая) и почародействуют с волшебником Дроссельмейером (Евгений Плющенко), а олимпийская чемпионка Аделина Сотникова исполнит танец Феи Драже. А еще поговаривают, в постановке участвует настоящий живой слон.

3D-мюзикл Pola Negri

Когда: с 1 декабря по 7 января

Где: Театр Российской армии

Возрастная категория: ?

Цена: от 700 рублей

В Театре Российской армии на бис покажут 3D шоу-мюзикл "Пола Негри", который впервые был представлен в 2013 году в Санкт-Петербурге. Это история легендарной голливудской актрисы эпохи немого кино, рассказанная инновационным способом – с использованием вместо обычных декораций на сцене 3D-видео контента. А зрители в свою очередь смотрят концерт в специальных 3D-очках. Данная технология создает максимальное погружение в атмосферу постановки.

Всего состоится 20 показов. Публика перенесется в дворцы, океанские лайнеры, окажется в разных городах мира, Варшаве, Берлине, Санкт-Петербурге и Голливуде. Грань между реальностью и воображением будет необычайно тонка.

Angry Birds спасают Новый год

Когда: с 27 декабря по 8 января

Где: Лофт Эвент Холл

Возрастная категория: 0+

Цена: от 1700 рублей (при покупке билета вход в Парк Развлечений Angry Birds бесплатно)

Москвичей ждет мировая премьера новогоднего шоу "Angry Birds: спасти Новый год", основанного по мотивам известного мультфильма "Angry Birds в кино". В LOFT#2 создадут настоящий парк развлечений Angry Birds. Гостей будут ждать одиннадцать больших фигур персонажей в пневмокостюмах, видеомэппинг-контент, 3D-проекции, изменяющие площадку до неузнаваемости и переносящие зрителей в новые локации. Смелый Ред, непоседливый Чак и разговорчивый Бомб каждый раз будут мерятся силой с самим Королем Свиней, который задумал оставить детей без Нового года и без подарков. Публике предстоит пострелять из гигантской рогатки, пройти квест, развлечься на аттракционах и получить уникальные подарки – всего будет работать более 20 интерактивных зон.

"Щелкунчик и мышиный король"

Когда: 30 и 31 декабря; 3,4,5 и 6 января

Где: "КИНО-ХОЛЛ" ВГИК

Возрастная категория: 6+

Цена: от 500 рублей

В "Кино-холле" ВГИК покажут постановку по знаменитой сказке Гофмана "Щелкунчик и Мышиный Король". Это захватывающая история про отважного героя, который спас принцессу от колдовства и превратился в игрушку – Щелкунчика. И вот впереди новые испытания – но добро вновь победит зло. Все закончится хорошо, Щелкунчика будет вознагражден за свою храбрость и самоотверженность, и положительные герои обретут счастье.

Это музыкальный спектакль, а значит от действующих лиц можно ожидать танцев и песен. А еще до начала действа гостей будет ждать новогодний интерактив от Деда Мороза и Снегурочки. На огромном экране покажут видеопроекцию фрагментов из одноименного мультфильма и красочные спецэффекты.

"Новогодний Кураж"

Когда: 23-30 декабря; 2-5 января 2018 г.

Где: Московский Международный Университет

Возрастная категория: рекомендуемый возраст 4-10 лет.

Цена: от 1200 рублей

Театр "Кураж" представит шоу "Новогодний Кураж". Все зрители, и дети, и взрослые, увидят интересный интерактивный спектакль, а еще их научат мастерить новогодние поделки и пригласят на сказочную дискотеку с подушками. Разумеется, не пройдут мимо и Дед Мороз со Снегурочкой, которые подарят всем подарки.

По сюжету Дед Мороз весь в делах – еще бы, Новый год на носу. Благо у него есть верные помощники под предводительством Веселого зайца, который следит за порядком и проверяет готовность подарков. А вот символ уходящего года Петух прощаться со своими полномочиями и уходить ой как не хочет, ставя героям в меру своих сил палки в колеса. Веселый заяц вместе с юными зрителями должны вывести его на чистую воду и подготовить все к празднику.

"Алиса в стране чудес"



Когда: с 23 декабря по 8 января

Где: культурный центр "Москвич"

Возрастная категория: 0+

Цена: от 500 рублей

В культурном центре "Москвич" покажут представление для всей семьи "Алиса в стране чудес" по знаменитой сказке Льюиса Кэрролла. Это смесь различных жанров: музыкального театра, современного балета, циркового и акробатического искусства. Воплощать все это будут профессиональные артисты и гимнасты с опытом работы в главных московских театрах, цирке Дю Солей и других известных труппах.

Зрители увидят любимых героев – Алису и Белого кролика, Шляпника и Мартовского зайца, Королеву и Чеширского кота, которые точно не дадут никому заскучать. Самые яркие сцены из книги Кэррола будут объединены с цирковыми и акробатическими номерами. Кроме шоу в фойе будет проходить насыщенная интерактивная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой. Будет работать буфет, столовая и сувенирные магазины.