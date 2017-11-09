Успех первых топ-моделей из России

После революции множество граждан бывшей Российской Империи уехало из страны. Среди них было множество семей аристократов, которые спешно эмигрировали, не успев вывезти свое имущество.

Княгини, виконтессы и прочие представители голубой крови были вынуждены зарабатывать себе на хлеб. Часть из них пошла в манекенщицы и добилась на этом поприще успеха, славы и денег. Среди таких россиянок, например, княгиня Елизавета Белосельская-Белозерская. Она известна всему Парижу под псевдонимом Лиза Граббе.

Девушка стала легендарной моделью в 1920-х годах. Ее фигура отвечала всем требованиям эпохи – узкая и низкая талия, гордый профиль и хорошая осанка. Фотографии Лизы Граббе часто украшали собой обложки модных журналов Парижа. Особенно популярен был ее творческий тандем с русским фотографом бароном Георгием Гойнингеном-Гюне.

Другой известной парижской моделью тех лет была княжна Мария Эристова, дочь грузинского аристократа Прокофия Шеваршидзе, члена Государственной думы при Николае II. Сбежав от ужасов революции во французскую столицу, девушка столкнулась с необходимостью зарабатывать себе на хлеб. Эристова стала лицом модного дома Chanel.

Третьей русской княжной, снискавшей всеобщую любовь во Франции, стала Наталья Палей, двоюродная сестра самого Николая II. Девушка появилась на свет уже в эмиграции, отмечает портал "Культура.РФ". Ее отец, великий князь Павел Александрович, дядя императора уехал из страны из-за любви. У него были отношения с Ольгой Карнович, женщиной простого происхождения.

Обворожительная Натали Палей быстро нашла работу манекенщицы в модном доме другого эмигранта – Феликса Юсупова, потом сотрудничала с Коко Шанель, а затем – с модельером Люсьеном Лелонгом. За последнего княжна-модель и вышла замуж. Завоевав модный Париж, Натали Палей стала иконой стиля своего времени. Она не раз появлялась на обложке журнала Vogue, ее именем названы духи бренда Lelong, а дальнейшая жизнь Натали Палей положила начало стереотипу успеха современных светских львиц.