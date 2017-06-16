Прославившиеся благодаря тяжелой болезни модели

Мало у кого люди с тяжелыми заболеваниями ассоциируются с успехом, богатством и гламурной красотой. Однако эти отважные модели сумели разрушить стереотипы и добились успехов, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем и неидеальную внешность.

Винни Харлоу

Канадская модель с рождения страдает витилиго – тяжелым заболеванием кожи, которое связано с нарушением пигментации. Лицо и тело чернокожей девушки покрыты большими белыми пятнами. Глядя на модель возникает ощущение, что она просто измазала лицо краской. Естественно, с такой странной внешностью Винни могла бы погрязнуть в комплексах и годами прятаться дома, подальше от любопытных взглядов. Однако девушка нашла в себе силы принять свою особенность и стала ходить на кастинги.

Публикация от ♔Winnie Harlow♔ (@winnieharlow) Июн 8 2017 в 6:40 PDT

В конце концов, смелую модель заметила ведущая шоу "Топ-модель по-американски" Тайра Бэнкс. Она приняла ее в программу, после чего Винни стала по-настоящему популярной. Сейчас она является лицом известного испанского бренда одежды Desigual, как и "классическая" красотка Адриана Лима.

���� Swish Swish Bish! Публикация от ♔Winnie Harlow♔ (@winnieharlow) Июн 9 2017 в 8:09 PDT

Джэми Брюэр

У американки Джэми Брюэр – синдром Дауна. Однако патология не помешала девушке стать известной актрисой, моделью и встретить свою любовь. Впервые Джэми заметили после роли в первом сезоне сериала "Американская история ужасов". Обаяние и миловидность девушки сделали свое дело, и с тех пор она продолжает сниматься в кино. Кроме того, Джэми стала первой моделью с синдромом Дауна, вышедшей на подиум на Неделе моды.

Публикация от Jamie Brewer ❤️ (@itsmemsjamiebrewer) Сен 23 2016 в 2:51 PDT

Шон Росс

Афроамериканец Шон Росс – одна из самых известных моделей с альбинизмом. У 26-летнего молодого человека стандартные для представителей его расы форма носа, губ, лица, а вот темный пигмент полностью отсутствует. "Неземная" внешность Шона оказалась крайне востребована в мире моды.

Теперь модель может похвастаться сотрудничеством с такими брендами, как Alexander McQueen и Givenchy. Кроме того, его фотографии неоднократно появлялись в таких глянцевых изданиях, как GQ, Vogue, i-D, Paper, Another Magazine и других. Совсем недавно эффектный молодой человек начал сниматься в кино.

Тесс Холлидей

Тесс Холлидей является самой крупной и, пожалуй, самой востребованной моделью категориии "плюс сайз". При росте 160 сантиметров девушка весит аж 155 килограммов. Модель – активная сторонница бодипозитива и, кажется, отлично себя чувствует в своем весе. При этом индекс массы тела Тесс – более 60, что означает ожирение третьей степени, которое в медицине считается болезнью.

Публикация от Plus Model • Mom • Feminist�� (@tessholliday) Июн 7 2017 в 7:00 PDT

Однако именно лишние килограммы принесли девушке мировую известность, она очень востребована у модельеров и фотографов. И не стоит думать, что удел модели "плюс сайз" – мешковатая одежда. Напротив, Тесс активно снимается в рекламе нижнего белья, радуя поклонников откровенными снимками.

Gym selfie ���� bc fat ppl don't work out right? ������ Even if we don't it's NOT YOUR BUSINESS ✌����#effyourbeautystandards #mybodymyrules Публикация от Plus Model • Mom • Feminist�� (@tessholliday) Июн 1 2017 в 7:21 PDT

Кроме того, 32-летняя девушка – объект для подражания миллионов девушек, чья фигура также далека от общепринятого стандарта. По словам модели, она ведет активный образ жизни – работает по 12 часов, занимается фитнесом, плавает и много гуляет.