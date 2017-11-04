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Lifestyle

Тайны Дома российской моды

Ася Рязанкина. Фото: пресс-служба
Российская мода становится все более популярной и востребованной. А одежда от российских дизайнеров уже сейчас начинает заполнять гардеробы самых взыскательных модниц.
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Долгое время российские дизайнеры продавались в основном в разрозненных бутиках или ателье. Пока однажды модный обозреватель, ведущая Ася Рязанкина не вдохновилась идеей создать Дом Российской Моды и бренд Russian Fashion Roots. По ее мнению, нужно было дать возможность взаимодействовать как молодым и начинающим дизайнерам, так и уже известным российским кутюрье. В эксклюзивном интервью Dni.ru эксперт приоткрыла тайны при создании этого проекта.

Ася, сегодня самых лучших представителей российской моды можно будет найти в одном месте – под крышей нового Дома российской моды by Russian Fashion Roots. Не могли бы Вы рассказать о том, что Вас вдохновило на реализацию этого проекта? 

Это абсолютно новый, уникальный мультибрендовый магазин, в котором  представлена исключительно российская мода и отечественные дизайнеры. Я хотела создать то место, которое было бы пропитано атмосферой русской культуры. Такого глобального проекта в России еще не было. Здесь можно будет найти все, начиная от одежды на каждый день и заканчивая вечерними нарядами. Сейчас более 400 дизайнеров из России и ближнего зарубежья готовы представить свои коллекции в новом Доме. За "русской" одеждой приходят все больше девушек, которые пару лет назад всерьез не воспринимали российскую моду и утверждали, что ее просто у нас нет. С каждым днем это мнение меняется. Мы добивались и добились, чтобы наши дизайнеры шили вещи хорошего качества и по очень приятным ценам. Любая женщина хочет одеваться красиво, поэтому мы предлагаем одежду на любой вкус и размер. Мы ломаем стереотипы. У нас есть прекрасные вещи даже 60-го размера.

Но Дом российской моды – это не просто магазин с интересной одеждой и обычными примерочными. Чем еще он привлекает? 

В планах – воссоздать целый мир, который будет вращаться вокруг русской моды. Помимо интересного ассортимента покупателей будут привлекать интересные мероприятия – проведение выставок, фотосессий, презентаций, самых различных акций с участием музыкантов, актеров, шоуменов и, конечно, регулярные показы новых коллекций. Здесь можно будет встречаться, обсуждать тенденции и, конечно, подбирать одежду от лучших наших модельеров, – от строгой классики и офисного стиля до самых необычных фасонов. Это новое модное место объединит модных людей, сильнейших дизайнеров, молодые дарования, талантливых стилистов, успешных предпринимателей и вообще всех тех, кто неравнодушен к русской моде. 

Ася Рязанкина. Фото: пресс-служба

Ася, Вы много лет работаете в модном бизнесе, доказывая всем и каждому, что российские бренды ничем не уступают лучшим западным образцам, а часто и превосходят их. Как Вы решили связать свою жизнь с fashion-индустрией? 

Свою жизнь c модой я связала много лет назад. С раннего детства я вместе с родителями проживала в Нью-Йорке, поступила с престижнейшую школу искусств LaGuardia High School of Music & Art and Performing Arts, которую сегодня все называют школой "славы". После этого мы переехала обратно в Москву. Уже в столице я сначала окончила Московский Университет Потребительской Кооперации, а потом British Higher School of Art&Designс – училась на курсе "business in fashion" и "styling". Какое-то время я работала в ритейле, при этом делая упор на развитие именно российских брендов одежды. Но потом поняла, что пришла пора создавать что-то новое – свое. Так в 2013 году появился бренд Russian Fashion Roots, под крылом которого я и решила собирать продукцию лучших российских дизайнеров. 

А как возникла идея создания проекта "Носи русское"? 

Помимо обычной продажи одежды премиум-сегмента я не оставляла идею заставить людей говорить о российской моде, восхищаться ею. Для этого и был организован проект "Носи русское", в котором приняли участие звезды шоу-бизнеса, театра, эстрады. После этого знакового мероприятия был сиинициировано проведение круглого стола по теме импортозамещения в Общественной палате. Чуть позже Санкт-Петербург взял этот проект за основу и снял свою версию "Носи русское-СПб". 

С какими трудностями чаще всего сталкиваются дизайнеры? 

Они зачастую просто не видят и не понимаю, кто именно их целевая аудитория, ее вкусы, приоритеты, даже возраст… Дальше – непонимание рынка, его законов, маркетинговых стратегий. И, конечно, не все мы рождаемся бизнесменами. Дизайнеры – люди творческие, они любят создавать красоту, а вот с цифрами и налогами дружат не все, поэтому для многих большая проблема – понимание построения бизнеса. У большинства наших дизайнеров нет грамотной и профессиональной команды, а так же хорошего инвестирования. От этого страдает и творческая история, и бизнес-процессы.

Ася Рязанкина. Фото: пресс-служба

С какими трудностями пришлось столкнуться при запуске проекта?

Главная проблема была в том, что русскую моду никто не признавал всерьез. Все смотрели на европейские бренды и всем нравилось хвастаться тем, что давно, на мой взгляд, не модно. В наше время модно быть стильным, со вкусом, с собственным мнением, но никак не брендово зависимым: инкубатор – это не современный тренд, это отживший штамп. Про российские вещи в тот период ,когда я начинала, все говорили с пренебрежением, кивая на плохое качество, неактуальные модели, "бабушкины" фасоны… Наши же дизайнеры в свою очередь не хотели понимать, что от них хочет покупатель. Нужно было убедить и объяснить, что создавать одежду – это не значит выпускать в свет маскарадный костюм. И что красивая женщина не наденет жуткие брюки или нелепое платье только потому, что дизайнеру показалось, что это модно. Не стану скрывать, тогда мало кто верил в успех. Но смелость города берет – сейчас мнение о наших дизайнерах кардинально поменялось, и я этому очень рада!

Ася Рязанкина. Фото: пресс-служба

Какие дизайнеры и почему были выбраны для запуска Bашего проекта?

Основной критерий отбора – это качество и еще раз качество одежды. И, конечно, индивидуальность, оригинальность, носибельность вещей из коллекций. Я стремлюсь к тому, чтобы в Доме российской моды у меня продавались лучшие дизайнеры.

По Вашим наблюдениям, какие вещи из ассортимента магазина раскупаются лучше всего?

В нашем бутике представлено все – начиная от обуви и аксессуаров и заканчивая шубами из соболя. Но, по моим наблюдениям, большее внимание покупательницы обращают внимание на платья. Ведь потребителю всегда проще приобретать вещь, которую не надо ни с чем комбинировать. Платье – понятие цельное, и уже из него можно сделать и повседневный, и вечерний вариант при помощи украшений и аксессуаров.

4 ноября 2017, 11:01

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