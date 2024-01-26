"Игра в кальмара" второй сезон: съемки завершаются

Первая часть корейской дорамы стала невероятно популярна во всем мире.

Сериал, ставший культовым, посмотрели десятки тысяч зрителей. Зеленые спортивные костюмы раскупались из магазинов вмиг, а поклонники со всего мира начали ждать продолжение захватывающей истории. Ридлайф.ру сообщает, что создатели дорамы "Игра в кальмара" анонсировали выход новых серий в 2024 году.

Пока точная дата, длительность серий и их количество не раскрывается. Вероятно, таким образом владельцы стримингового сервиса нагнетают интригу. Точно известно, что к своей роли вернется Ли Джон-джэ. Именно он великолепно сыграл единственного победителя смертельных игр Сон Ки Хуна.

Напомним, "Игра в кальмара" описывает странное развлечение небольшой группы людей. Они принимают участие в своеобразных квестах. Проигравшие отдают жизнь. Только за первые дни первый сезон сериала посмотрели 11 млн. зрителей, а через месяц из число увеличилось в десять раз.