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Как живет звезда сериала "Рабыня Изаура"

Как живет звезда сериала "Рабыня Изаура"
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Многие помнят бразильский сериал "Рабыня Изаура". Вышедшая на экраны в 1976 году теленовелла рассказывает о последних годах рабства в Бразилии. Лента получила международное признание и в 1988 году впервые вышла на экраны в СССР. Сериал сразу стал культовым, а Луселия Сантус, которой на момент съемок не исполнилось еще и 20 лет, снискала славу первой кинодивы. Так куда же пропала звезда "Рабыни Изаура"?

Луселия Сантус, после взлета карьеры, продолжала сниматься в кино. Уже будучи известной по всему миру, она снялась в фильмах “Красивая, но обыкновенная”, “Сеньорита”, "Луз дель Фуего" и "Энграсадинья".

В документальном фильме "Новый мир" 67-летняя звезда рассказала, что гордится многими своими экранными воплощениями, но зрителю она полюбилась в образе рабыни из семьи командора Алмейды. Она была замужем дважды. Ее сын пошел по стопам матери, продолжив актерскую династию – 40-летний Педро Нешлинг активно снимается и уже очень популярен в Бразилии. Подающий надежды актер, возможно, даже обгоняет в популярности свою звездную маму.

А 2022 года Луселия активно занимается общественной деятельностью и даже баллотировалась в парламент Бразилии, однако безуспешно. Чтобы стать депутатом нижней палаты правительства Бразилии она не набрала необходимое количество голосов.

Напомним, что в русской версии "Рабыни Изауры" главную героиню озвучивала Надежда Румянцева. Тогда же в наш язык вошли слова "фазенда" и "плантация", в которые превратились дачные участки в шесть соток. Позже сериал был показан в Китае, став первым телешоу на местном телевидении, в котором главную роль играла актриса не из Поднебесной.

19 июня 2023, 17:20
Фото: YouTube
"Новый мир"✓ Надежный источник

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