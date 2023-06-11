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От прошлого до будущего: новинки сериалов на июнь 2023

От прошлого до будущего: новинки сериалов на июнь 2023
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Подборка громких сериалов, которые вы сможете посмотреть в числе первых.

У каждого жителя нашей планеты есть свои привычки. Кто-то ежедневно занимается бегом, кто-то шить не может без чашки черного кофе, третий же не представляет своего вечера без просмотра любимого сериала.

Специально для тех, кто с нетерпением ждет вечера для того, чтобы сесть перед экраном телевизора, редакция "Дни.ру" подготовила подборку. В нее вошли сериалы, премьера или новый сезон которых назначен на июнь 2023 года.

Сериал "Райцентр" увидит свет 23 июня. В нем сыграет Кристина Асмус, которая станет одной из выпускниц школы, ученики которой решили собраться на 20-летие окончания учебного заведения. Встречу их омрачит тайна: в пруду поселка обнаружится автомобиль, который затонул как раз в день их выпускного. Что же привело к трагедии и кто в ней виноват – смотрите на одном из онлайн-сервисов.

А вот "Бэби-бум", который запустился 1 июня, даст больше поводов посмеяться или задуматься о жизни. В нем Главная героиня узнает о грин-карде, которую получает каждый рожденный в Америке ребенок: отличный способ переехать в "страну грез". Дело остается за малым: найти, от кго завести чадо, да уговорить подруг присоединиться к "хитрому" плану, чтобы не было так одиноко в США.

Теперь переключимся на Америку: режиссеры сериала "Чужестранка" начнут показывать новый сезон сериала 16 июня. События этой части произойдут в Америке 1777 года, а главные герои будут погружены в пучину разборок между штатами. Не обойдется и без сюжетных твистов: помотает героев от прошлого до будущего, а затем обратно.

Самым футуристичным станет новый сезон "Черного зеркала", уже 6 по очереди. В нем режиссеры продолжат рассказывать о технологиях, которые плотно вошли в жизнь каждого человека. Полная зависимость от технологических новинок, новые реалии жизни, которые, казалось бы, должны были улучшить ежедневное существование, но нет... Этот сериал стоит посмотреть каждому, кто грезит об утопичном мире якобы прекрасного будущего.

11 июня 2023, 20:07
Фото: IMAGO / Zoonar.com / Rafapress / www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

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Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
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