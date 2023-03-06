Стали известны подробности потасовки на цветочном рынке в Москве

СМИ стали известны подробности потасовки продавцов цветов на Рижском рынке в Москве. Появлялись сообщения о массовой драке, которые не подтвердились.

Осведомленный источник рассказал, что в праздничные и предпраздничные дни на Рижском рынке просто не дают конфликтам разгореться. Сейчас по стране наблюдается ажиотаж вокруг цветов перед 8 марта. Эксперты порекомендовали россиянам покупать цветы именно в праздничный день, поскольку в этом случае есть возможность существенно сэкономить, отмечает телеканал "360".

Ранее заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд сообщил о том, что 8 марта в центре европейской России будет экстравагантным из-за низких ночных температур. Речь идет о -15 ночью и +2 днем, отмечает URA.ru.