Суд наказал обвиняемого в зверском убийстве 17-летней девушки

28 июля задержанный полицейскими Хушнуд Хамроев предстал в суде по обвинению убийстве 17-летней девушки. Сайт VSE42.RU сообщает, что 27-летнего мужчину заключили под стражу сроком на два месяца.
Данное наказание — лишь временная мера. В перспективе обвиняемому светит до 15 лет тюрьмы в рамках уголовного дела. Информацию об этом передает телеканал "360".
Напомним, вечером 26 июля в Новосибирске произошло жестокое преступление — молодую россиянку зверски зарезали на улице. Убийца схватил убегающую жертву, нанес ей около 14 ударов ножом, а затем скрылся.