Ревнивец 14 раз ударил ножом девушку в Новосибирске: видео

Хладнокровное убийство произошло на улице в Новосибирске вечером 26 июля. Камера видеорегистратора записала, как парень хватает на улице бегущую от него девушку и наносит ей 14 ударов ножом. Пугающее видео разместил Пятый канал.
Согласно поступившим сведениям, личность жертвы определили: она была несовершеннолетней и состояла с убийцей в отношениях. Источники передали, что мотивом для преступления могла стать банальная ревность: парень не смог пережить конец романа адекватно и расправился с бывшей партнершей из эгоистичных побуждений.
Как отмечает телеканал "360", преступник сбежал с места трагедии. Ночью его разыскивали правоохранители. По данным Царьграда, рано утром подозреваемого задержали, возбуждено уголовное дело.