Умерла звезда фильма "Королевская свадьба"

Мировое сообщество скорбит в связи с весомой утратой. СМИ пишут, что ушла из жизни американская актриса Джейн Пауэлл.
Артистка полюбилась российскому зрителю благодаря главной роли в киноленте "Королевская свадьба". Пауэлл скончалась в своем доме, передает телеканал "360".
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