В контейнере на заводе в Москве нашли труп

В контейнере на территории одного из заводов в Москве было обнаружено тело девушки. Пред смертью она позвонила матери и рассказала, где можно будет обнаружить ее тело. Рядом с трупом нашли предсмертную записку.
В контейнере на территории одного из заводов в Москве было обнаружено тело девушки. Пред смертью она позвонила матери и рассказала, где можно будет обнаружить ее тело. Рядом с трупом нашли предсмертную записку.
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