Армия Украины обстреляла монастырь в Донбассе

Вооруженные силы Украины обстреляли артиллерией Иверский монастырь, который располагается в окрестностях Донецкого аэропорта в Донецкой народной республике, передает "Царьград". Сообщается, что удар пришелся непосредственно по монастырскому комплексу, однако к каким именно последствиям привели попадания снарядов пока устанавливается.
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