В крупном ТЦ на западе Москвы произошло задымление

В торговом центре "Кунцево Плаза" на западе Москвы произошло задымление. Об этом сообщили корреспонденту "Дни.ру" очевидцы.
По предварительным данным, задымление заметили в одном из залов кинотеатра. Всех посетителей торгового центра эвакуировали. На место прибыли пожарные и медики. Все подробности инцидента уточняются.
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