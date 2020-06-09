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Помощники Ефремова разлучили пострадавшего водителя с женой перед его смертью

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Журналисты сняли на видео момент, когда помощники Михаила Ефремова вывели из больницы и посадили в такси жену водителя фургона, в который врезался актер. Она пребывала в тяжелом эмоциональном состоянии и постоянно плакала. В 05:00 мск 9 июня ее супруг ушел из жизни.

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Тем временем стала известна причина смерти пострадавшего водителя. Сломанные ребра пробили легкие, из-за чего началось внутреннее кровотечение, остановить которое врачам оказалось не под силу.

Автор: 9 июня 2020, 09:39 Источник: телеграм-канал Mash • Требует проверки

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