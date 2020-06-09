Помощники Ефремова разлучили пострадавшего водителя с женой перед его смертью

Журналисты сняли на видео момент, когда помощники Михаила Ефремова вывели из больницы и посадили в такси жену водителя фургона, в который врезался актер. Она пребывала в тяжелом эмоциональном состоянии и постоянно плакала. В 05:00 мск 9 июня ее супруг ушел из жизни.
Тем временем стала известна причина смерти пострадавшего водителя. Сломанные ребра пробили легкие, из-за чего началось внутреннее кровотечение, остановить которое врачам оказалось не под силу.
Популярные темы форума
Зачем Путин меняет Конституцию?
Русские
Зачем Путин меняет конституцию(продолжение не моей темы)
Всё таки кто тут осведомительница
Кто такой Клава??
Почему у Путина снизился рейтинг?
Виталиночка стала копией 🐞 Монро ?
Почему женщина становится страшная
Хотите жить в Европе?
Не хочу большой бюст!