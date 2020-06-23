В московской квартире обнаружили 5 новорожденных детей

Днем 23 июня на северо-востоке Москвы в квартире обнаружили пять новорожденных детей. Малыши находились дома без взрослых.
На месте работают сотрудники полиции и органы опеки. Специалисты решают вопрос о госпитализации детей.
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