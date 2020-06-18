Шестеро человек сгорели заживо при ДТП в Саранске

Шестеро человек погибли в результате лобового столкновения двух отечественных легковушек в Саранске. После ДТП обе машины загорелись, находившиеся в них люди не смогли выбраться.
В одном из автомобилей за рулем находился мужчина, а на пассажирских сиденьях были две девушки. В другом ехали трое мужчин. В настоящее время правоохранители устанавливают личности всех погибших и другие обстоятельства аварии.
Популярные темы форума
Спасибо за безбедную жизнь!
Заголовки публикаций СМИ в инете
У людей денег нету а цены растут как на дрожах
Зачем парад победы?
Рыжие самые красивые
Как думаешь, какого она цвета? И сколько ей лет?
Ищу донора
Домашнее насилие?
Вот и открылась правда!
Ефремов - наркоман!!!