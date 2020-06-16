Похищение ребенка в Москве попало на видео

Камера наружного наблюдения зафиксировала момент похищения пятилетнего мальчика, передает Пятый канал. На записи видно, как трое мужчин вырывают ребенка из рук матери и несут его на парковку. Далее малыша сажают в машину и увозят.
ЧП случилось утром 16 июня в районе Строгино на северо-западе Москвы. По предварительным данным, в деле замешан отец мальчика. Возбуждено уголовное дело.
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