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Происшествия

Один погиб, другой пострадал: в Подмосковье кровля коровника рухнула на подростков

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В подмосковной деревне Кокино крыша заброшенного коровника обрушилась на двух подростков. Прибывшие спасатели извлекли молодых людей из-под конструкций и отвезли в больницу, передает агентство "Москва".

Позже стало известно, что один из пострадавших скончался, сообщает сайт "Подмосковье сегодня". Подробности состояния другого подростка не раскрываются. В ликвидации последствий обрушения участвовали 26 человек и девять единиц техники.

Автор: 27 апреля 2020, 11:39

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