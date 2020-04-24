В Москве таксист избил пассажирку из-за проблем с пропуском

Водитель такси набросился на клиентку за то, что не смог с помощью приложения считать QR-код на ее цифровом пропуске. Инцидент произошел в московском районе Бибирево.
Как сообщает телеканал "360", мужчина силой вытащил пассажирку из машины и несколько раз ударил ее по лицу. От госпитализации девушка отказалась. По факту случившегося полицейские проводят проверку.
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