Под Москвой зарезали мужчину

В подмосковном городе Домодедово обнаружили тело мужчины с колото-резаными ранениями. Возбуждено уголовное дело.
Подозреваемого в убийстве задержали. Мотивы злоумышленника выясняются, сообщает сайт "Подмосковье сегодня" со ссылкой на РИАМО.
В подмосковном городе Домодедово обнаружили тело мужчины с колото-резаными ранениями. Возбуждено уголовное дело.
Подозреваемого в убийстве задержали. Мотивы злоумышленника выясняются, сообщает сайт "Подмосковье сегодня" со ссылкой на РИАМО.
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