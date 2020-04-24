В центре Москвы обнаружили труп мужчины

Труп мужчины обнаружили в Таганском районе столицы. По данным агентства "Москва", тело пролежало в квартире около двух недель.
Мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере. По словам соседей, он вел тихий и замкнутый образ жизни. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено, уточняет "Москва 24". Правоохранители устанавливают причину смерти.
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