В Москве загорелось здание склада

В Москве в здании одного из складов произошел пожар. Уточняется, что пламя охватило сто квадратных метров.
По данным издания "Вечерняя Москва", из здания эвакуировали всех людей. Возгорание удалось ликвидировать.
В Москве в здании одного из складов произошел пожар. Уточняется, что пламя охватило сто квадратных метров.
По данным издания "Вечерняя Москва", из здания эвакуировали всех людей. Возгорание удалось ликвидировать.
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