В Крыму сотрудники ФСБ задержали двух украинских шпионов

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму двух агентов Главного управления разведки Минобороны Украины. Они подозреваются в подготовке терактов, вербовке россиян, а также похищении сведений, содержащих гостайну.
Как сообщает ТВ Центр, в отношении украинских разведчиков возбудили уголовные дела о шпионаже и государственной измене. Мужчину взяли под стражу, а его сообщницу отправили под домашний арест.
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