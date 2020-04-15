В Подмосковье вандал разбил чужой автомобиль

В подмосковном поселке Радовицкий мужчина разбил чужую иномарку, припаркованную на Монтажной улице. Правонарушителя уже задержали.
Как сообщает сайт "Подмосковье сегодня", сумма ущерба составила около 206 тысяч рублей. Возбуждено дело об умышленном повреждении имущества. Мотивы преступника выясняются.
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