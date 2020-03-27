В Магнитогорске ввели режим чрезвычайной ситуации из-за взрыва

В Магнитогорске власти ввели режим чрезвычайной ситуации из-за взрыва в жилом многоквартирном доме. За ним последовал пожар на площади около 100 квадратных метров, сообщает телеканал "360".
Огнем охватил несколько квартир. Погибли женщина и подросток. Еще два человека госпитализированы, в том числе ребенок, который находится в тяжелом состоянии.
Популярные темы форума
Куда же делась красавица Цымбалюк-Романовская?
Ушел от меня из-за ребенка
Как коронавирус на вас повлиял?
Длинные волосы в 50
Обращение президента к народу
У Петросяна родился ребенок
О народовластии.
Чето кушать хоцца. Поможешь? Что сварганить на быструю руку?
ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ !Кого выбрать мужчину или ребёнка
Американцам деньги выдали .А почему у нас всё в жёстких рукавицах.Жалеют женьги,или жадные