Аниматор изуродовал ребенка во время праздника в Москве

Отмечать день рождения малыш должен был еще две недели назад. Однако коронавирус нарушил планы семьи. Мальчика вместе с родителями отправили на карантин.
После положенного срока мама устроила сыну вечеринку с аниматором. Но веселье обернулось жуткими последствиями. В развлекательную программу входило и химическое шоу – фокусы с сухим льдом, сообщает телеграм-канал Life Shot. В какой-то момент клоунесса начала лить сухой лед на голову малышу. Медики диагностировали у мальчика ожоги первой и второй степени.
В настоящее время по данному факту проводится проверка. Аниматор свою вину отрицает. Девушка заявила, что все делала "по инструкции". Примечательно, что она продолжает оказывать свои услуги.
Напомним, ранее в Москве уже происходила трагедия с сухим льдом. Тогда на вечеринке в банном комплексе погибли три человека. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс. У именинницы Екатерины Диденко, в честь которой был устроен праздник, скончался муж. Девушка-блогер осталась одна с двумя детьми на руках. Своим горем она делится в соцсети с подписчиками, что вызывает у многих россиян раздражение.
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