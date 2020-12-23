Американский композитор обратился в полицию в Москве

Американский композитор родом из Санкт-Петербурга обратился в полицию в Москве, передает "Царьград". Мужчина рассказал, что стал жертвой мошенников. С карты музыканта пропала почти 61 тысяча рублей. По факту произошедшего проводится проверка.
Американский композитор родом из Санкт-Петербурга обратился в полицию в Москве, передает "Царьград". Мужчина рассказал, что стал жертвой мошенников. С карты музыканта пропала почти 61 тысяча рублей. По факту произошедшего проводится проверка.
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