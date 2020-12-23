Во Франции застрелили трех полицейских

В департаменте Пюи-де-Дом в центральной части Франции при выполнении служебного долга были застрелены трое сотрудников полиции. Правоохранители приехали по вызову о нападении мужчины на собственную жену, передает Life.ru. Злоумышленник засел на крыше дома и оттуда открыл огонь. Трое полицейских были убиты, еще один ранен. В процессе перестрелки злоумышленник поджог собственный дом.
Популярные темы форума
Россия
Конец
Дочь моя, благославляю тебя на брак
Иностранные выражения и поговорки
Дом 2
Кто такая Пусяша и чего она хочет?
За что можно любить Россию?
Телеконференция
Встаёт на женских персонажей из мультиков
Внучка вышла замуж за деда