Есть погибший: на северо-западе Москвы столкнулись две машины

Днем 24 ноября на северо-западе Москвы произошла серьезная авария. На улице Маршала Бирюзова столкнулись два автомобиля, после чего один из них выехал на тротуар и сбил трех пешеходов.
В результате один человек погиб, двое других получили травмы. Информация об их состоянии уточняется. На месте происшествия работают правоохранители. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.
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