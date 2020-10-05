В Бишкеке митингующих разгоняют газом

Утром 5 октября на центральную площадь Бишкека вышли две тысячи протестующих, недовольных итогами выборов в парламент страны. Правоохранительные органы приступили к разгону митинга, передает сайт VSE42.RU. Против людей применяют слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водометы. Протестующие отбиваются подручными средствами.
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