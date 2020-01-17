Ранил осколком стекла: в петербургском кафе произошла потасовка

В Санкт-Петербурге посетители кафе устроили потасовку. Инцидент произошел в пятницу, 17 января, в Кировском районе.
По предварительным данным, между двумя мужчинами произошел конфликт, который перерос в драку. Один из посетителей ударил оппонента кружкой по голове, после чего ранил осколком стекла в область шеи.
Работники заведения вызвали правоохранителей. Полицейские задержали злоумышленника. Пострадавшего доставили в одну из местных больниц, передает spbdnevnik.ru.
Популярные темы форума
Что запомнилось хорошего в СССР
Обратно в Союз!
Какой глупец убивает темы нулевым сообщениями?
Почему красивые несчастливые?
Ты помнишь свои советские игрушки? Какие они были?
Назад в СССР,пусть это будет другая модель
Рак-божье наказание?
На форуме нелюдь, без преувеличения !
Слава великому Владимиру Путину!
Постоянно хочу кушать